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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 15.11 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 20 September 2026: Cinta dari Pertemanan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.Com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 20 September 2026, dapat menghadirkan dinamika baru yang berawal dari hubungan pertemanan.

Seseorang yang selama ini cukup dekat dan selalu hadir dalam kehidupan Pisces mungkin menyimpan perasaan yang lebih dalam daripada sekadar rasa sebagai seorang teman.

Perubahan sikap tersebut belum tentu langsung terlihat karena orang itu bisa memilih menyimpan perasaannya sambil menunggu waktu yang dianggap tepat untuk berbicara.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 20 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces dapat memperhatikan bagaimana seseorang berkomunikasi, memberikan perhatian, dan memperlakukan dirinya dalam keseharian.

Meski begitu, jangan buru-buru mengartikan setiap bentuk kepedulian sebagai tanda bahwa seseorang memiliki ketertarikan romantis.

Sebagian orang memang menunjukkan perhatian kepada sahabat atau teman dekat sebagai bentuk kepedulian tanpa menginginkan hubungan yang lebih jauh.

Jika Pisces mulai merasakan ketertarikan kepada seseorang, berikan waktu untuk memahami perasaan tersebut sebelum menentukan langkah.

Editor: Novia Tri Astuti
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