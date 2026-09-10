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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 17.17 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Kamis, 10 September 2026: Jangan Paksa Tubuh Terlalu Berat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 membutuhkan perhatian lebih karena kondisi tubuh sebaiknya tidak dipaksa mengikuti target yang terlalu berat.

Ramalan AstroTalk memberikan skor 20 persen untuk kesehatan Aquarius sehingga kemampuan mengenali batas tubuh menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Keinginan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat tetap merupakan langkah positif, tetapi prosesnya perlu dilakukan secara bertahap agar tubuh memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius mungkin sedang memiliki target tertentu berkaitan dengan kebugaran dan ingin segera melihat perubahan.

Namun, memaksakan olahraga atau aktivitas fisik melebihi kemampuan justru dapat membuat tubuh lebih cepat lelah.

Jika sudah cukup lama tidak berolahraga, jangan langsung memilih latihan dengan intensitas tinggi hanya karena ingin mendapatkan hasil dalam waktu singkat.

Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ketika rutinitas mengalami perubahan.

Editor: Novia Tri Astuti
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