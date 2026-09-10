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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Kamis, 10 September 2026: Bergerak Rutin dan Jaga Energi

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Kamis, 10 September 2026 tidak menuntut perubahan besar selama kebiasaan sehat tetap dilakukan secara rutin.

Menjaga kebugaran bukan berarti Gemini harus selalu melakukan latihan berat atau menghabiskan banyak waktu di pusat kebugaran.

Aktivitas sederhana yang dilakukan setiap hari juga dapat memberikan manfaat ketika dijalankan secara konsisten dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini dapat mulai memperbanyak gerakan di tengah rutinitas sehari-hari.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, menggunakan tangga, atau meluangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh dapat menjadi pilihan sederhana yang mudah diterapkan.

Kebiasaan tersebut tidak membutuhkan banyak waktu, tetapi dapat membantu Gemini mengurangi terlalu lamanya tubuh berada dalam posisi yang sama.

Pengaruh Matahari juga dapat membuat energi Gemini terasa lebih baik sehingga Kamis menjadi kesempatan untuk mencoba aktivitas yang berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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