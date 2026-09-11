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Cicilia Margarettha
Jumat, 11 September 2026 | 21.32 WIB

Titik Balik Kesehatan Otak: Mengapa Imun Otak Bermetamorfosis di Usia Paruh Baya?

ilustrasi perubahan fungsi otak di usia paruh baya./pexels.com - Image

ilustrasi perubahan fungsi otak di usia paruh baya./pexels.com

JawaPos.com – Usia paruh baya sering kali dianggap sebagai masa transisi biologis penting dalam kehidupan manusia.

Selain perubahan fisik yang terlihat secara kasat mata, proses penuaan internal pada organ vital, khususnya otak mengalami dinamika yang sangat kompleks.

Banyak orang mengira gangguan fungsi kognitif baru dimulai pada usia lanjut, padahal perubahan mendasar pada sistem kekebalan otak sudah mulai terjadi jauh lebih awal.

Melansir dari laman National Institutes of Health (NIH) pada Rabu (09/09), para ilmuwan menemukan bahwa sistem imun otak mengalami metamorfosis atau perombakan besar (major overhaul) saat seseorang memasuki usia paruh baya.

Perubahan ini menjadi titik balik krusial yang menentukan rentang kesehatan otak (brain healthspan) di masa depan.

Secara ilmiah, mikroglia sel imun utama di dalam sistem saraf pusat, memainkan peran sentral dalam menjaga homeostasis dan membersihkan plak protein berbahaya.

Aktivitas fagositosis mikroglia dan regulasi peradangan otak mengalami pergeseran fungsi secara signifikan di usia pertengahan.

Perubahan profil ekspresi genetik ini terbukti secara klinis mempengaruhi respons peradangan neurodegeneratif, yang berdampak langsung pada pemeliharaan efikasi diri serta fungsi kognitif individu seiring bertambahnya usia.

Berikut adalah beberapa poin penting mengapa penataan ulang sistem imun otak di usia paruh baya menjadi fase yang sangat krusial:

1. Pergeseran fungsi sel mikroglia

Editor: Hanny Suwindari
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