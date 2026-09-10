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Niko Sulpriyono
Kamis, 10 September 2026 | 16.31 WIB

5 Zodiak dengan Ramalan Keuangan Paling Cerah September 2026, Karier hingga Relasi Jadi Kuncinya!

Ilustrasi Keuangan Paling Cerah (freepik) - Image

Ilustrasi Keuangan Paling Cerah (freepik)

JawaPos.com - September 2026 membawa gambaran menarik bagi sejumlah zodiak dalam urusan keuangan. 

Berdasarkan pembacaan kartu tarot, ada 5 zodiak yang mendapatkan simbol kuat berkaitan dengan peluang finansial, mulai dari dukungan orang terdekat, peningkatan karier, kesibukan pekerjaan, hingga kerja sama dengan orang yang memiliki tujuan serupa.

Cancer, Aries, Sagittarius, Pisces, dan Libra menjadi 5 zodiak yang disebut memiliki peluang mendapatkan uang dalam jumlah besar pada September 2026. 

Menariknya, sumber peluang tersebut tidak datang melalui jalur yang sama. 

Ada yang memperoleh dukungan material dari seseorang yang peduli, ada yang berpeluang mendapatkan keuntungan melalui jabatan atau bisnis, sementara lainnya justru menemukan kesempatan melalui relasi dan aktivitas pekerjaan.

Keputusan finansial tetap perlu didasarkan pada pertimbangan yang matang. 

Lantas, apa yang membuat kelima zodiak ini disebut memiliki prospek keuangan paling cerah pada September 2026?

Inilah 5 zodiak yang keuangannya cerah sepanjang september dihimpun dari YouTube Ryan Mercury pada Rabu (09/09). 

1. Cancer, Rezeki Berpeluang Datang dari Sosok yang Peduli

Cancer menjadi zodiak pertama yang mendapatkan gambaran positif mengenai kondisi keuangan September 2026. 

Kartu King of Cups muncul dalam pembacaan dan dikaitkan dengan sosok yang memiliki kepedulian, perhatian, serta keinginan untuk memberikan dukungan. 

Dalam konteks finansial, energi kartu ini menggambarkan kemungkinan adanya bantuan material dari seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Cancer.

Sosok tersebut dapat berupa pasangan atau seseorang yang benar-benar peduli terhadap kehidupan Cancer. 

Dukungan yang diberikan tidak selalu harus berupa pemberian uang secara langsung. 

Dalam interpretasi yang lebih luas, bantuan tersebut dapat muncul melalui dukungan terhadap pekerjaan, bisnis, keputusan finansial, atau kesempatan yang akhirnya memberikan manfaat secara ekonomi bagi Cancer.

Editor: Novia Tri Astuti
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