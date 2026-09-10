Kaya Tujuh Turunan! 5 Shio Diyakini Hartanya Tak Pernah Habis dan Dapat Dinikmati oleh Anak Cucunya

Ilustrasi shio Hidup Kaya Tujuh Turunan (drobotdean/freepik)
JawaPos.com - Ada sebuah pepatah kuno yang menyatakan bahwa rezeki tidak hanya milik individu, tetapi juga dapat mengalir kepada anak dan cucu.
Dalam astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dianggap sangat beruntung dalam hal kekayaan.
Mereka seakan memiliki daya tarik terhadap harta, sehingga apapun yang mereka jalani cenderung mendatangkan banyak keberuntungan.
Menariknya, keberuntungan ini tidak hanya dinikmati secara pribadi, tetapi bisa diwariskan hingga tujuh generasi.
Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio spesial yang dikatakan memiliki kekayaan yang tiada habisnya, bahkan terus mengalir menjadi simpanan besar bagi keluarga mereka menurut astrologi Tiongkok.
1. Shio Naga – Pewaris Kekayaan yang Abadi
Shio Naga sering dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kemewahan.
Mereka yang lahir di bawah shio ini dipercaya memiliki aura seperti raja, di mana segala pintu rezeki terbuka lebar.
Naga tidak hanya mahir dalam mengatur keuangan, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru yang mempercepat pertumbuhan kekayaannya.
Orang yang memiliki shio Naga biasanya meninggalkan warisan yang sangat besar bagi generasi mereka, baik dalam bentuk aset maupun reputasi baik keluarga.
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Jawa Pos
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