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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.27 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Ke

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (magnific)

z - Hari ini, zodiak sagitarius akan memiliki ketenangan pikiran yang luar biasa. Hal ini akan membantu sagitarius merencanakan dan mencapai tujuan. Jangan tegang saat memikirkan masa depan. 

Kerja keras sagitarius di masa lalu akan mulai membuahkan hasil. Seorang kenalan lama kemungkinan akan menjadi mitra bisnis, dan sagitarius akan senang menerima tawaran ini.

Zodiak capricorn mungkin menemukan kedamaian dan keharmonisan di lingkungan rumah tangga hari ini. Capricorn mungkin telah melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga.

Ada peningkatan pemahaman antara capricorn dan keluarga. Jadi, nikmati cinta yang capricorn bagi dengan orang-orang terkasih dan teruskan upayamu..

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 10 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Ketegangan yang terjadi baru-baru ini terjadi dalam hubungan asmara zodiak sagitarius, akhirnya mereda. Terkait karir, kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri akan membantu saat sagitarius harus menunjukkan keahlian di tempat kerja.

Sementara itu, jaga kesehatan fisik dan mental dengan menghindari depresi dan mempertahankan pikiran positif. Pada ranah keuangan, perhatikan baik-baik penawaran dan peluang yang ada karena sagitarius akan mendapatkan kesepakatan properti yang menguntungkan.

Cinta Sagitarius

Peluang percintaan terlihat baik hari ini, karena beberapa ketegangan yang terjadi baru-baru ini akhirnya mereda. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dengan pasangan dan pastikan menyampaikan keinginanmu dengan jelas agar terhindar dari kesalahpahaman. 

Editor: Novia Tri Astuti
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