Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 12 September 2026 | 02.39 WIB

Ramalan Zodiak Lengkap Mulai Pekan Ini: Simak Peruntungan Zodiak Anda!

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi. (People) - Image

Ilustrasi tanda zodiak dalam astrologi. (People)

JawaPos.com — Ramalan zodiak mulai pekan ini membawa pesan penting bagi Aries hingga Pisces. 

Setiap zodiak akan menghadapi tantangan berbeda, mulai dari hubungan, pekerjaan, keuangan, hingga cara menetapkan batas diri.

Pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali komitmen dan tanggung jawab yang selama ini dijalani. 

Jangan sampai keinginan untuk menyenangkan orang lain membuat Anda mengabaikan kebutuhan pribadi.

Dilansir dari People, Jumat (11/9/2026), inilah ramalan peruntungan 12 zodiak secara lengkap mulai pekan ini, dari Aries hingga Pisces. Berikut keberuntungan bintang Anda:

Aries (21 Maret–19 April) 

Aries perlu lebih berhati-hati sebelum menyetujui ajakan atau komitmen baru. Pastikan kerja sama yang dijalani tidak membuat seluruh beban emosional, praktis, maupun finansial hanya ditanggung oleh Anda.

Jangan ragu menyampaikan keberatan jika ada hal yang membuat Anda tidak nyaman. Pekan ini, Aries disarankan tidak menyetujui sesuatu yang masih diragukan. Hari baik Kamis. Warna bahagia abu-abu muda. Angka keberuntungan 5.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Deretan Shio yang Diprediksi Beruntung Pekan Ini, Karier dan Keuangan Bersinar - Image
Zodiak

Deretan Shio yang Diprediksi Beruntung Pekan Ini, Karier dan Keuangan Bersinar

Kamis, 11 Juni 2026 | 18.48 WIB

Jangan Kaget, 3 Shio Ini Mendadak Jadi Magnet Rezeki dan Peluang Besar Sepanjang Pekan Ini 25-31 Mei 2026 - Image
Zodiak

Jangan Kaget, 3 Shio Ini Mendadak Jadi Magnet Rezeki dan Peluang Besar Sepanjang Pekan Ini 25-31 Mei 2026

Selasa, 26 Mei 2026 | 13.00 WIB

5 Zodiak Paling Berjaya dalam Kehidupan Karier dan Rezeki Pekan Ini, Cek Zodiakmu!  - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Berjaya dalam Kehidupan Karier dan Rezeki Pekan Ini, Cek Zodiakmu! 

Kamis, 9 April 2026 | 00.34 WIB

Terpopuler

1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore