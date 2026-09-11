Ramalan Zodiak Lengkap Mulai Pekan Ini: Simak Peruntungan Zodiak Anda!

JawaPos.com — Ramalan zodiak mulai pekan ini membawa pesan penting bagi Aries hingga Pisces.

Setiap zodiak akan menghadapi tantangan berbeda, mulai dari hubungan, pekerjaan, keuangan, hingga cara menetapkan batas diri.

Pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali komitmen dan tanggung jawab yang selama ini dijalani.

Jangan sampai keinginan untuk menyenangkan orang lain membuat Anda mengabaikan kebutuhan pribadi.

Dilansir dari People, Jumat (11/9/2026), inilah ramalan peruntungan 12 zodiak secara lengkap mulai pekan ini, dari Aries hingga Pisces. Berikut keberuntungan bintang Anda:

Aries (21 Maret–19 April)

Aries perlu lebih berhati-hati sebelum menyetujui ajakan atau komitmen baru. Pastikan kerja sama yang dijalani tidak membuat seluruh beban emosional, praktis, maupun finansial hanya ditanggung oleh Anda.