Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 11 September 2026 | 13.05 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Beberapa perubahan tak terduga yang selama ini dirahasiakan di tempat kerja zodiak gemini, mungkin akan segera terungkap. Perubahan tersebut mungkin melibatkan perubahan kepemilikan. Hal ini akan sangat memengaruhi sikap gemini terhadap pekerjaan. 

Gemini juga akan mempertimbangkan untuk melakukan perubahan sendiri. Namun, ini bukan saatnya untuk mengambil keputusan. Luangkan waktu selama beberapa hari untuk mempertimbangkan pilihanmu sebelum mengambil keputusan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 11 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Pertengkaran dalam hubungan asmara zodiak gemini berakhir dan akan tergantikan oleh kasih sayang yang berlimpah. Terkait karir, pertahankan ketenangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan agar gemini unggul.

Sementara itu, gemini bersantai dan meluangkan waktu untuk menikmati hobi, daripada terbawa oleh stres yang dirasakan. Terkait keuangan, aset gemini akan meningkat secara signifikan jika melakukan transaksi properti dan tanah. 

Cinta Gemini

Gemini akan merasakan suasana damai dan harmonis dalam hubungan asmara. Pertengkaran berakhir dan tergantikan oleh cinta dan kasih sayang yang berlimpah. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Shio Besok Jumat 11 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Jumat 11 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Jumat, 11 September 2026 | 02.48 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 11 September 2026: Belajar Menerima Bantuan Orang Lain - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Jumat, 11 September 2026: Belajar Menerima Bantuan Orang Lain

Jumat, 11 September 2026 | 01.57 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 11 September 2026: Jangan Terlalu Menuntut Kesempurnaan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 11 September 2026: Jangan Terlalu Menuntut Kesempurnaan

Jumat, 11 September 2026 | 01.54 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore