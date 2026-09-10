3 Zodiak Diprediksi Masuki Era Baru: Intuisi Tajam, Harapan Bangkit, dan Rezeki Semakin Mengalir



JawaPos.com - Sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai menemukan jalan keluar, sementara keyakinan terhadap diri sendiri tumbuh kembali.

Dalam pembacaan astrologi, Kamis, 10 September 2026 menjadi salah satu momentum yang membawa energi tersebut melalui perpindahan Venus ke Scorpio.

Venus dalam astrologi kerap dikaitkan dengan cinta, nilai diri, kenyamanan, dan hal-hal yang dianggap berharga.

Ketika Venus memasuki Scorpio, energi yang muncul diprediksi terasa lebih intens, tajam, dan mendalam.

Intuisi pun dapat menjadi lebih kuat sehingga seseorang lebih peka membaca situasi di sekitarnya.

Bagi sejumlah zodiak, perubahan energi ini diprediksi bukan sekadar menghadirkan suasana baru.

Ada dorongan untuk berhenti meragukan diri sendiri, mempertahankan hal yang diyakini, dan melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan.

Perlahan, rasa takut dapat tergantikan oleh keyakinan bahwa keadaan masih dapat berubah menjadi lebih baik.

Dari 12 zodiak, Libra, Scorpio, dan Virgo diprediksi menjadi tiga zodiak yang paling merasakan dorongan tersebut diulas dari Yourtango.com.

Ketiganya memiliki cerita berbeda, tetapi bertemu pada satu tema: memasuki fase baru dengan intuisi lebih tajam, harapan yang kembali menyala, serta peluang kehidupan yang terasa semakin terbuka.

1. Libra

Libra diprediksi memasuki era baru dengan keberanian yang selama ini mungkin tertahan oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan.

Venus di Scorpio dapat membuat Anda lebih teguh mempertahankan sesuatu yang benar-benar diyakini.

Jika sebelumnya terlalu sering mengalah demi menghindari konflik, kali ini Anda mungkin merasa tidak perlu lagi melakukan hal tersebut.