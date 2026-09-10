3 Zodiak Diprediksi Masuki Era Baru: Intuisi Tajam, Harapan Bangkit, dan Rezeki Semakin Mengalir

Ilustrasi Rezeki Semakin Mengalir (magnific)
JawaPos.com - Sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai menemukan jalan keluar, sementara keyakinan terhadap diri sendiri tumbuh kembali.
Dalam pembacaan astrologi, Kamis, 10 September 2026 menjadi salah satu momentum yang membawa energi tersebut melalui perpindahan Venus ke Scorpio.
Venus dalam astrologi kerap dikaitkan dengan cinta, nilai diri, kenyamanan, dan hal-hal yang dianggap berharga.
Ketika Venus memasuki Scorpio, energi yang muncul diprediksi terasa lebih intens, tajam, dan mendalam.
Intuisi pun dapat menjadi lebih kuat sehingga seseorang lebih peka membaca situasi di sekitarnya.
Bagi sejumlah zodiak, perubahan energi ini diprediksi bukan sekadar menghadirkan suasana baru.
Ada dorongan untuk berhenti meragukan diri sendiri, mempertahankan hal yang diyakini, dan melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan.
Perlahan, rasa takut dapat tergantikan oleh keyakinan bahwa keadaan masih dapat berubah menjadi lebih baik.
Dari 12 zodiak, Libra, Scorpio, dan Virgo diprediksi menjadi tiga zodiak yang paling merasakan dorongan tersebut diulas dari Yourtango.com.
Ketiganya memiliki cerita berbeda, tetapi bertemu pada satu tema: memasuki fase baru dengan intuisi lebih tajam, harapan yang kembali menyala, serta peluang kehidupan yang terasa semakin terbuka.
1. Libra
Libra diprediksi memasuki era baru dengan keberanian yang selama ini mungkin tertahan oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan.
Venus di Scorpio dapat membuat Anda lebih teguh mempertahankan sesuatu yang benar-benar diyakini.
Jika sebelumnya terlalu sering mengalah demi menghindari konflik, kali ini Anda mungkin merasa tidak perlu lagi melakukan hal tersebut.
Dalam pembacaan astrologi, energi Venus di Scorpio mendorong Libra untuk lebih percaya pada prinsip pribadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar