Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 10 September 2026 | 13.12 WIB

3 Zodiak Diprediksi Masuki Era Baru: Intuisi Tajam, Harapan Bangkit, dan Rezeki Semakin Mengalir

Ilustrasi Rezeki Semakin Mengalir (magnific) - Image

Ilustrasi Rezeki Semakin Mengalir (magnific)


JawaPos.com - Sesuatu yang sebelumnya terasa berat mulai menemukan jalan keluar, sementara keyakinan terhadap diri sendiri tumbuh kembali.

Dalam pembacaan astrologi, Kamis, 10 September 2026 menjadi salah satu momentum yang membawa energi tersebut melalui perpindahan Venus ke Scorpio.

Venus dalam astrologi kerap dikaitkan dengan cinta, nilai diri, kenyamanan, dan hal-hal yang dianggap berharga.

Ketika Venus memasuki Scorpio, energi yang muncul diprediksi terasa lebih intens, tajam, dan mendalam.

Intuisi pun dapat menjadi lebih kuat sehingga seseorang lebih peka membaca situasi di sekitarnya.

Bagi sejumlah zodiak, perubahan energi ini diprediksi bukan sekadar menghadirkan suasana baru.

Ada dorongan untuk berhenti meragukan diri sendiri, mempertahankan hal yang diyakini, dan melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan.

Perlahan, rasa takut dapat tergantikan oleh keyakinan bahwa keadaan masih dapat berubah menjadi lebih baik.

Dari 12 zodiak, Libra, Scorpio, dan Virgo diprediksi menjadi tiga zodiak yang paling merasakan dorongan tersebut diulas dari Yourtango.com.

Ketiganya memiliki cerita berbeda, tetapi bertemu pada satu tema: memasuki fase baru dengan intuisi lebih tajam, harapan yang kembali menyala, serta peluang kehidupan yang terasa semakin terbuka.

1. Libra

Libra diprediksi memasuki era baru dengan keberanian yang selama ini mungkin tertahan oleh keinginan untuk menjaga keseimbangan.

Venus di Scorpio dapat membuat Anda lebih teguh mempertahankan sesuatu yang benar-benar diyakini.

Jika sebelumnya terlalu sering mengalah demi menghindari konflik, kali ini Anda mungkin merasa tidak perlu lagi melakukan hal tersebut.

Dalam pembacaan astrologi, energi Venus di Scorpio mendorong Libra untuk lebih percaya pada prinsip pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak Memasuki Era Baru 4 September 2026, Saatnya Bangkit dan Mengambil Kendali Hidup - Image
Zodiak

3 Zodiak Memasuki Era Baru 4 September 2026, Saatnya Bangkit dan Mengambil Kendali Hidup

Sabtu, 5 September 2026 | 02.50 WIB

Zinedine Zidane Hadapi Tantangan Mempertahankan Kejayaan Prancis sekaligus Bangun Era Baru Les Bleus - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Hadapi Tantangan Mempertahankan Kejayaan Prancis sekaligus Bangun Era Baru Les Bleus

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.00 WIB

3 Zodiak Memasuki Era Baru Penuh Kekuatan Mulai 20 Mei 2026, Hidup Berubah Lebih Positif - Image
Zodiak

3 Zodiak Memasuki Era Baru Penuh Kekuatan Mulai 20 Mei 2026, Hidup Berubah Lebih Positif

Rabu, 20 Mei 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore