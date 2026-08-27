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Risma Azzah Fatin
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Zinedine Zidane Hadapi Tantangan Mempertahankan Kejayaan Prancis sekaligus Bangun Era Baru Les Bleus

Zinedine Zidane (Bein Sports) - Image

Zinedine Zidane (Bein Sports)

JawaPos.com – Zinedine Zidane menghadapi tantangan besar setelah resmi mengambil alih Tim Nasional Prancis dari Didier Deschamps yang telah memimpin selama 14 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Zidane menandatangani kontrak empat tahun hingga Piala Dunia 2030 dan datang ketika Prancis masih menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola internasional.

Tantangan utamanya bukan membangun kembali tim yang sedang terpuruk, melainkan mempertahankan kesuksesan Prancis sekaligus membentuk identitas baru sesuai dengan gagasan kepelatihannya.

Zidane mewarisi skuad yang memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Désiré Doué.

Zidane harus menentukan hierarki serta sistem permainan sendiri tanpa melakukan perubahan hanya demi meninggalkan warisan era Deschamps yang telah membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dan Liga Bangsa-Bangsa 2021.

Tantangan tersebut menjadi semakin sulit karena Prancis masih memiliki standar tinggi setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2026 dan finis di posisi keempat.

Zidane akan langsung menghadapi ujian kompetitif melalui UEFA Nations League dengan melawan Turki, Belgia, Italia, dan kembali Belgia pada September hingga Oktober.

Rangkaian pertandingan tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Zidane untuk menerapkan ide permainan sekaligus mempertahankan performa kompetitif Les Bleus.

Target jangka panjangnya adalah membawa Prancis meraih gelar EURO 2028 dan Piala Dunia 2030 sambil menciptakan generasi baru yang tetap memiliki mental juara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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