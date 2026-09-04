Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Sabtu, 5 September 2026 | 02.50 WIB

3 Zodiak Memasuki Era Baru 4 September 2026, Saatnya Bangkit dan Mengambil Kendali Hidup

Ilustrasi Zodiak Bangkit (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Bangkit (magnific)

Terkadang, era baru dimulai dari keputusan sederhana: mengubah cara berpikir, berhenti memberi ruang terlalu besar bagi hal-hal negatif, atau berani mengambil kesempatan yang sebelumnya dianggap terlalu sulit.

Dari keputusan kecil itulah seseorang dapat menemukan kembali kendali atas hidupnya.

Bagi Gemini, Libra, dan Sagitarius, 4 September 2026 dapat menjadi momentum untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.

Ketiganya memiliki cara masing-masing dalam menghadapi kejenuhan, tekanan, dan ketidakpuasan.

Namun, ada satu benang merah yang sama, yaitu keinginan untuk tidak terus terjebak dalam keadaan yang sama.

Jika Anda termasuk salah satu dari 3 zodiak ini, perubahan yang terasa bukan berarti segala sesuatu akan langsung berjalan sempurna.

Justru, momentum ini dapat dimaknai sebagai ajakan untuk bergerak lebih sadar.

Ketika sikap berubah, cara melihat peluang ikut berubah seperti yang dikutip dari Yourtango.com.

Dari sanalah sebuah era baru yang lebih kuat dan penuh kemungkinan dapat dimulai.

1. Gemini

Gemini menjadi zodiak pertama yang memasuki fase perubahan kuat pada 4 September 2026.

Bulan Kuartal Terakhir berada di zodiak Gemini sehingga perhatian Anda tertuju pada cara berpikir, sikap, dan keputusan yang selama ini memengaruhi kehidupan.

Ada kesadaran bahwa mempertahankan pola lama hanya karena sudah terbiasa bukan lagi pilihan yang menguntungkan.

Anda mulai merasa perlu bangkit sebelum kehilangan momentum yang sebenarnya masih terbuka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Zinedine Zidane Hadapi Tantangan Mempertahankan Kejayaan Prancis sekaligus Bangun Era Baru Les Bleus - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Hadapi Tantangan Mempertahankan Kejayaan Prancis sekaligus Bangun Era Baru Les Bleus

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.00 WIB

3 Zodiak Memasuki Era Baru Penuh Kekuatan Mulai 20 Mei 2026, Hidup Berubah Lebih Positif - Image
Zodiak

3 Zodiak Memasuki Era Baru Penuh Kekuatan Mulai 20 Mei 2026, Hidup Berubah Lebih Positif

Rabu, 20 Mei 2026 | 18.08 WIB

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September - Image
Zodiak

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September

Sabtu, 5 September 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore