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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 10 September 2026 | 13.11 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Selama waktu ini, zodiak virgo akan merasa sangat intuitif, optimis, dan bersemangat secara spiritual. Virgo mungkin merasa terinspirasi secara artistik. Jadi, cobalah menyalurkan sebagian hal baru ini ke dalam proyek-proyek yang baru saja dimulai. 

Hubungan virgo mungkin berjalan dengan baik. Peningkatan pemahaman tentang kebutuhan orang lain, membuat virgo murah hati dalam memberikan simpati atau bantuan jika diperlukan. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 10 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Kehidupan asmara zodiak virgo sedang harmonis, jadi cobalah mengharapkan kehangatan dari pasangan. Mengenai karir, kepercayaan diri akan membantu virgo tetap maju meskipun mengalami kemunduran.

Sementara itu, gunakan pandanganmu yang positif untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo

Virgo dapat mengharapkan kehangatan dan cinta dari pasangan, karena kehidupan asmara virgo sedang harmonis. Virgo dan pasangan memiliki kapasitas cinta yang besar hari ini. 

Bagikan perasaan dengan pasangan dan cinta ini akan tercermin kembali kepada virgo. Bersikaplah romantis karena pasangan akan senang melihat sisi lembut virgo.

Editor: Novia Tri Astuti
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