Intuisi Tajam hingga Jiwa Penyayang, Ini Bulan Kelahiran yang Paling Spiritual

JawaPos.com - Setiap orang memiliki karakter dan cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan. Dalam berbagai budaya, terdapat anggapan bahwa individu yang lahir pada bulan tertentu memiliki kepekaan batin, intuisi, dan kesadaran spiritual yang lebih menonjol dibandingkan yang lain.

Mereka dipercaya lebih mudah memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain, serta memiliki hubungan yang lebih kuat dengan sisi emosional dan spiritual. Dalam astrologi, posisi planet saat seseorang dilahirkan diyakini turut memengaruhi cara berpikir, merasakan, hingga tingkat keterbukaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual.

Dilansir dari AstroTalk, berikut lima bulan kelahiran yang sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat.

1. Februari Mereka yang lahir pada bulan Februari dikenal memiliki intuisi yang tajam dan empati yang tinggi. Orang-orang ini dinilai mampu menangkap emosi orang lain dengan mudah serta sering mengikuti suara hati ketika mengambil keputusan.

Selain itu, mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang bersifat filosofis maupun spiritual. Sifat penyayang dan kepedulian terhadap sesama menjadi karakter yang cukup menonjol.

2. Maret Kelahiran bulan Maret kerap dijuluki sebagai old soul atau jiwa yang matang. Mereka dipercaya memiliki hubungan yang kuat dengan dunia batin, mimpi, dan intuisi.

Kepekaan emosional yang dimiliki membuat mereka sering cocok menekuni bidang seni, penyembuhan, maupun perjalanan spiritual. Mereka juga dikenal mudah merasakan energi dari lingkungan sekitarnya.

3. Juli Orang yang lahir pada bulan Juli diyakini mempunyai keseimbangan antara kekuatan emosi dan spiritualitas. Kedekatan mereka dengan keluarga, tradisi, serta nilai-nilai kehidupan membuat mereka memiliki ikatan batin yang kuat dengan asal-usulnya.

Mereka cenderung mengandalkan naluri dalam mengambil keputusan dan sering dianggap memiliki sifat melindungi sehingga mudah dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya.