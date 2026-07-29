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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.31 WIB

7 Tanda Spiritual Semut di Rumah, Ada yang Dikaitkan dengan Rezeki dan Kabar Baik

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehadiran semut di dalam rumah sering kali dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam sejumlah kepercayaan tradisional, kemunculan semut juga dikaitkan dengan berbagai simbol dan makna spiritual.

Semut dipercaya dapat melambangkan banyak hal, mulai dari kerja keras, kebersamaan, keberuntungan, hingga perubahan dalam kehidupan.

Dalam beberapa kepercayaan, semut hitam dan semut merah memiliki tafsir yang berbeda. Semut hitam sering dikaitkan dengan hal-hal positif seperti keberuntungan dan kelimpahan, sedangkan semut merah kerap dianggap membawa pertanda kurang baik.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh makna spiritual semut yang muncul di dalam rumah menurut kepercayaan tertentu.

1. Semut Hitam Dikaitkan dengan Kekayaan dan Kelimpahan

Dalam kepercayaan spiritual, kemunculan semut hitam di rumah sering dianggap sebagai tanda positif.

Sebagian orang meyakini bahwa semut hitam dapat menjadi simbol datangnya rezeki, kemakmuran, dan peluang baru dalam kehidupan.

Kehadiran semut hitam dipercaya sebagai pertanda bahwa usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil.

Namun, makna tersebut tetap berada dalam ranah kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

2. Semut Merah Dianggap Berkaitan dengan Kerugian Finansial

Berbeda dengan semut hitam, semut merah dalam beberapa kepercayaan sering dikaitkan dengan pertanda kurang baik.

Kemunculan banyak semut merah di rumah dipercaya sebagian masyarakat sebagai simbol adanya hambatan, terutama dalam hal keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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