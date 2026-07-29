7 Tanda Spiritual Semut di Rumah, Ada yang Dikaitkan dengan Rezeki dan Kabar Baik

ilustrasi semut di rumah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kehadiran semut di dalam rumah sering kali dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam sejumlah kepercayaan tradisional, kemunculan semut juga dikaitkan dengan berbagai simbol dan makna spiritual.
Semut dipercaya dapat melambangkan banyak hal, mulai dari kerja keras, kebersamaan, keberuntungan, hingga perubahan dalam kehidupan.
Dalam beberapa kepercayaan, semut hitam dan semut merah memiliki tafsir yang berbeda. Semut hitam sering dikaitkan dengan hal-hal positif seperti keberuntungan dan kelimpahan, sedangkan semut merah kerap dianggap membawa pertanda kurang baik.
Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh makna spiritual semut yang muncul di dalam rumah menurut kepercayaan tertentu.
Dalam kepercayaan spiritual, kemunculan semut hitam di rumah sering dianggap sebagai tanda positif.
Sebagian orang meyakini bahwa semut hitam dapat menjadi simbol datangnya rezeki, kemakmuran, dan peluang baru dalam kehidupan.
Kehadiran semut hitam dipercaya sebagai pertanda bahwa usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil.
Namun, makna tersebut tetap berada dalam ranah kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.
Berbeda dengan semut hitam, semut merah dalam beberapa kepercayaan sering dikaitkan dengan pertanda kurang baik.
Kemunculan banyak semut merah di rumah dipercaya sebagian masyarakat sebagai simbol adanya hambatan, terutama dalam hal keuangan.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya