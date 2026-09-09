Dari Biasa Jadi Luar Biasa, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Finansial

JawaPos.com – Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang kerap menarik perhatian dalam astrologi Tionghoa. Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter dan pola keberuntungan yang dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dalam sejumlah ramalan, perubahan kondisi ekonomi seseorang bahkan digambarkan bisa berlangsung cukup signifikan. Mereka yang sebelumnya hidup sederhana disebut berpeluang mengalami peningkatan finansial ketika kesempatan, kerja keras, dan keberuntungan datang bersamaan.

Meski demikian, ramalan astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kemampuan mengelola uang, serta berbagai faktor ekonomi lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan finansial dan mencapai kehidupan yang lebih mapan menurut astrologi Tionghoa. Berikut uraiannya:

1. Shio Naga Shio Naga yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 kerap digambarkan sebagai sosok berkarakter kuat, percaya diri, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan membuat Shio Naga dianggap mudah beradaptasi dengan berbagai situasi. Di lingkungan profesional, karakter tersebut dapat membantu mereka mengambil peran penting dan mengejar target yang lebih tinggi.

Dalam urusan finansial, Shio Naga disebut mempunyai peluang baik ketika menjalankan bisnis maupun mengembangkan investasi. Kemampuan membaca kesempatan dan mengatur kondisi ekonomi pribadi menjadi salah satu modal untuk membangun kemakmuran.

Namun, keberanian mengambil peluang tetap perlu diimbangi perhitungan matang. Jangan sampai keinginan mendapatkan keuntungan besar membuat keputusan finansial dilakukan secara terburu-buru.

2. Shio Kambing Mereka yang berada di bawah Shio Kambing dan lahir pada tahun 1979, 1991, 2003, serta 2015 dikenal memiliki karakter lembut, ramah, dan cenderung menyukai suasana harmonis.