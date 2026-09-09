Bukan Sekadar Hoki, 6 Weton Ini Konon Memiliki Tanda Kemakmuran Sejak Lahir

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang masih menarik perhatian adalah anggapan mengenai weton yang mempunyai tanda kemakmuran. Dalam sejumlah tafsir primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter dan energi yang mendukung kelancaran rezeki serta keberhasilan dalam kehidupan.

Istilah “telapak tangan sultan” dalam ramalan tersebut bukan berarti ukuran atau bentuk telapak tangan secara harfiah. Sebutan itu lebih menggambarkan simbol keberuntungan dan kehidupan yang dianggap dekat dengan kemakmuran.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki garis kemakmuran dan berpeluang menjalani kehidupan berkecukupan menurut tafsir primbon Jawa.

Berikut keenam weton tersebut:

1. Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai neptu 16 dan dalam sejumlah tafsir primbon termasuk weton yang dikaitkan dengan keberuntungan serta kemakmuran.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya. Mereka tidak segan memberikan pertolongan ketika melihat orang lain menghadapi kesulitan.

Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu kekuatan yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan. Bahkan ketika menghadapi kondisi sulit, Sabtu Pon disebut mampu mempertahankan kestabilan finansial berkat kegigihan dan kemampuannya mengatur kehidupan.

Dalam ramalan, rezeki mereka juga disebut cenderung terus berkembang apabila dibarengi dengan kerja keras, pengelolaan keuangan yang baik, dan sikap tidak mudah menyerah.