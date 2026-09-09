Rezeki Mulai Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Disebut Berada di Fase Keemasan

seseorang yang petik buah kekayaan./Freepik/Yuto@photography
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan pembacaan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan.
Keyakinan tersebut tercermin dalam berbagai tafsir primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya memiliki karakter serta pola peruntungan yang berbeda.
Dalam sejumlah ramalan, ada weton tertentu yang disebut sedang memasuki periode penuh peluang. Perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun diyakini mulai menunjukkan hasil, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, dan keuangan.
Sosok Dewi Sri pun kerap digunakan sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran dalam kebudayaan Jawa. Dalam konteks ramalan, kehadirannya menggambarkan harapan bahwa usaha yang telah lama dilakukan akhirnya menghasilkan sesuatu yang bernilai.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut tengah berada dalam fase keberuntungan dan berpeluang menikmati hasil dari kerja kerasnya.
Berikut enam weton tersebut:
Pemilik weton Senin Pahing digambarkan sebagai pribadi yang tegas, memiliki pendirian kuat, dan mampu mengambil kendali ketika menghadapi situasi sulit.
Perjalanan mereka disebut tidak selalu berjalan mulus. Namun, berbagai tantangan yang dilewati justru dipercaya membentuk mental dan ketekunan yang kuat.
Dalam ramalan yang dikutip, Senin Pahing disebut mulai memasuki periode ketika usaha yang selama ini dirintis dapat memberikan hasil lebih nyata.
Bisnis yang sebelumnya masih berskala kecil berpeluang berkembang, sementara kesempatan baru dapat muncul dari jaringan atau lingkungan kerja.
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Jawa Pos
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