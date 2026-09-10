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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 11 September 2026 | 05.37 WIB

Rezeki dan Kehormatan Menanti, 8 Weton Ini Konon Berhasil Mencapai Puncak Kesuksesan

seseorang yang menginjakkan kaki di level derajat teratas./Freepik/Creativedesign297 - Image

seseorang yang menginjakkan kaki di level derajat teratas./Freepik/Creativedesign297

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai keberhasilan, sementara sebagian lainnya merasa jalannya lebih mudah sejak awal.

Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu bagian dari penafsiran mengenai karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Primbon Jawa juga memuat berbagai pandangan mengenai rezeki, keberuntungan, jodoh, hingga kedudukan seseorang.

Dalam penafsiran tersebut, terdapat weton tertentu yang dipercaya baru akan merasakan keberhasilan setelah melewati proses panjang. Berbagai kegagalan dan kesulitan yang pernah dialami dianggap sebagai bagian dari perjalanan sebelum akhirnya memperoleh hasil yang diharapkan.

Bagi pemilik weton-weton tersebut, kerja keras dan kesabaran dipercaya menjadi modal utama untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan. Rezeki, kehormatan, dan kedudukan yang baik disebut dapat mengikuti ketika perjuangan dilakukan secara konsisten.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mencapai derajat kehidupan yang lebih tinggi setelah melewati berbagai ujian.

1. Senin Pahing

Senin Pahing dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang cukup kuat. Pemilik weton ini disebut mampu menjadi sosok yang berpengaruh ketika telah menemukan arah hidup yang sesuai.

Perjalanan menuju keberhasilan mereka dipercaya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai persoalan justru dianggap menjadi pengalaman yang membentuk mental dan ketahanan diri.

Setelah melewati masa penuh tantangan, Senin Pahing disebut berpeluang menikmati hasil dari kesabaran dan kerja kerasnya. Dalam penafsiran primbon, peningkatan rezeki dan karier dapat berjalan beriringan dengan semakin kuatnya posisi mereka di lingkungan sosial.

2. Rabu Legi

Pemilik Rabu Legi digambarkan sebagai pribadi yang rajin, cerdas, dan cukup peka membaca kesempatan.

Mereka dipercaya tidak mudah menyia-nyiakan peluang yang datang. Kemampuan tersebut menjadi salah satu modal untuk mengembangkan kehidupan secara perlahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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