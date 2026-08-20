5 Tips bagi Para Overthinking yang Sedang Mengambil Keputusan Besar dalam Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengambil keputusan besar dalam hidup bukanlah perkara sederhana. Memilih pekerjaan, mengakhiri atau mempertahankan hubungan, pindah kota, melanjutkan pendidikan, memulai bisnis, menikah, atau menentukan arah hidup berikutnya sering kali membuat seseorang berpikir berkali-kali.

Bagi orang yang cenderung overthinking, proses tersebut bisa terasa jauh lebih melelahkan. Satu pertanyaan dapat berkembang menjadi puluhan skenario: “Bagaimana kalau saya salah?”, “Bagaimana kalau keputusan ini menghancurkan masa depan saya?”, “Bagaimana kalau ternyata ada pilihan yang lebih baik?” hingga “Bagaimana kalau saya menyesal nanti?”

Masalahnya, semakin banyak kita mencoba menemukan kepastian mutlak, semakin sulit sebuah keputusan terasa benar.

Dalam psikologi, kecenderungan berpikir berlebihan dapat berkaitan dengan rumination atau perenungan berulang, yaitu pola memikirkan suatu masalah secara terus-menerus tanpa menghasilkan solusi yang berarti. Karena itu, yang dibutuhkan bukan selalu berpikir lebih banyak, melainkan belajar berpikir dengan cara yang lebih terarah.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat lima tips yang dapat membantu orang yang sering overthinking ketika sedang menghadapi keputusan besar dalam hidup.

1. Bedakan antara “berpikir” dan “terjebak dalam pikiran”

Tidak semua aktivitas berpikir adalah overthinking.

Berpikir membantu kita mempertimbangkan pilihan, mengidentifikasi risiko, mengumpulkan informasi, dan membuat rencana. Sebaliknya, overthinking sering membuat seseorang mengulang pertanyaan yang sama tanpa menghasilkan informasi atau tindakan baru.

Misalnya, seseorang mendapat tawaran pekerjaan baru.