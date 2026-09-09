Rezeki Seakan Tak Pernah Putus, 5 Weton Ini Dipercaya Membawa Kemakmuran

seseorang yang kekayaannya makin menjadi./ Freepik/creativeart
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai sisi kehidupan seseorang. Mulai dari karakter, hubungan, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki dan keberuntungan.
Salah satu istilah yang dikenal dalam ramalan Primbon Jawa adalah tibo sugih. Istilah tersebut secara umum merujuk pada kondisi ketika seseorang dipercaya mempunyai jalan kehidupan yang mengarah pada kemakmuran dan kecukupan materi.
Menurut kepercayaan tersebut, sejumlah weton dianggap mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang mendukung perjalanan menuju kehidupan mapan. Mereka dipercaya mampu menemukan peluang, memperoleh bantuan dari lingkungan, serta bangkit ketika menghadapi kesulitan.
Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki keberuntungan tibo sugih menurut ramalan Primbon Jawa.
Berikut daftarnya.
Jumat Legi disebut sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik kuat dalam urusan sosial dan rezeki.
Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mempunyai pembawaan berwibawa dan mudah mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Hubungan baik dengan orang lain kemudian diyakini dapat membuka berbagai kesempatan.
Peluang finansial bagi Jumat Legi dalam ramalan tersebut tidak selalu berasal dari satu sumber. Kerja sama, jaringan pertemanan, pekerjaan, hingga usaha disebut dapat menjadi jalan datangnya rezeki.
Mereka juga dipercaya bisa memperoleh keuntungan yang datang di luar dugaan. Bentuknya dapat berupa perkembangan usaha, kesempatan karier, maupun bantuan dari orang lain.
Ketika mengalami kegagalan, pemilik weton ini digambarkan memiliki kemampuan untuk kembali mencari jalan keluar. Karena itulah, Jumat Legi dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang cenderung berujung pada kemapanan.
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Jawa Pos
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