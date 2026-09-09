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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 01.35 WIB

Pernah Hidup Susah, 7 Weton Ini Konon Meraih Kemewahan di Usia Matang

seseorang yang diganjar berlipat-lipat kali./Freepik/jet-po - Image

seseorang yang diganjar berlipat-lipat kali./Freepik/jet-po

JawaPos.com – Kehidupan seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika seseorang harus menghadapi keterbatasan ekonomi, kegagalan, tekanan, hingga berbagai persoalan yang menguji kesabaran.

Dalam tradisi Jawa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran. Primbon Jawa memuat berbagai penafsiran mengenai karakter, perjalanan hidup, serta potensi rezeki berdasarkan weton seseorang.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi dan budaya, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan. Kondisi kehidupan tetap dipengaruhi oleh pilihan, usaha, keadaan, dan berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh ujian, tetapi berpotensi menikmati kemapanan setelah melewati masa sulit.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dipercaya memiliki karakter kuat dan terbiasa memikul tanggung jawab. Dalam penafsiran primbon, mereka dapat menghadapi berbagai tuntutan hidup sejak usia relatif muda sehingga terbentuk menjadi pribadi yang lebih matang.

Berbagai pengalaman tersebut dianggap mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan ketekunan. Setelah melewati sejumlah tantangan, Senin Legi dipercaya dapat menemukan peluang yang membawa perubahan dalam kehidupan ekonominya.

Usaha yang awalnya sederhana pun dalam kepercayaan tersebut dapat berkembang apabila dijalankan secara konsisten. Karena itu, Senin Legi sering digambarkan sebagai sosok yang memperoleh kemapanan setelah melewati proses panjang.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing kerap digambarkan sebagai pribadi yang kuat menghadapi tekanan. Perjalanan menuju kesuksesan dipercaya tidak selalu mudah karena mereka mungkin mengalami kegagalan atau harus berulang kali memulai kembali.

Namun, sifat pantang menyerah menjadi salah satu kekuatan yang menonjol. Setiap kegagalan dianggap sebagai pengalaman yang dapat memperkaya kemampuan dan membentuk mental lebih tangguh.

Menurut penafsiran primbon yang dilansir dari Ngaos Jawa, keberuntungan Rabu Pahing cenderung digambarkan datang setelah melalui proses panjang. Ketika keadaan mulai membaik, kehidupannya dipercaya dapat berubah menjadi lebih stabil dan berkecukupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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