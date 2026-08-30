Rezeki Datang Setelah Perjuangan Panjang, 7 Weton Ini Diprediksi Makin Makmur di Usia Matang

seseorang yang diganjar berlipat-lipat kali./Freepik/jet-po
JawaPos.com - Dalam kehidupan, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung mulus. Ada orang yang harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, hingga kondisi ekonomi yang serba terbatas sebelum akhirnya menemukan kehidupan yang lebih mapan.
Dalam tradisi Jawa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan weton, yakni perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa. Melalui primbon, sejumlah weton dipercaya mempunyai pola kehidupan yang penuh ujian pada masa tertentu, tetapi kemudian memperoleh kemudahan dan kemakmuran.
Kepercayaan tersebut tentu tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai masa depan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang masih memegang tradisi primbon, gambaran tersebut menjadi bagian dari kearifan budaya yang menarik untuk diketahui.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mengalami perubahan nasib setelah melewati masa-masa sulit. Berikut uraiannya.
Pemilik weton Senin Legi dipercaya sering menghadapi tanggung jawab besar sejak usia muda. Sebagian digambarkan harus belajar mandiri lebih cepat atau ikut memikul kebutuhan keluarga.
Berbagai tekanan tersebut justru diyakini membentuk karakter mereka menjadi lebih kuat dan memiliki jiwa kepemimpinan. Seiring bertambahnya usia, peluang untuk memperbaiki kehidupan disebut semakin terbuka.
Dalam kepercayaan primbon, rezeki Senin Legi dapat muncul melalui berbagai jalur. Usaha sederhana yang ditekuni dengan serius bahkan dipercaya mampu berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.
Rabu Pahing digambarkan sebagai sosok yang memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi persoalan. Walaupun sempat mengalami kegagalan atau menghadapi perjalanan usaha yang naik turun, mereka dipercaya tidak mudah menyerah.
Kesabaran dan kegigihan menjadi modal utama untuk melewati berbagai hambatan. Menurut ramalan yang dikutip tersebut, hasil perjuangan Rabu Pahing cenderung baru terasa setelah melewati proses yang cukup panjang.
Ketika peluang mulai terbuka, kondisi kehidupannya dipercaya dapat berubah secara signifikan. Dari yang sebelumnya serba terbatas, mereka disebut berpotensi menikmati kehidupan yang lebih stabil dan berkecukupan.
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Jawa Pos
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