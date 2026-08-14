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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 04.33 WIB

Tak Banyak Dipuji, 8 Weton Ini Justru Berpotensi Sukses dan Kaya di Usia Matang

Weton yang kini dipenuhi kekayaan dan keberhasilan kata primbon jawa - Image

Weton yang kini dipenuhi kekayaan dan keberhasilan kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter dan gambaran perjalanan hidup seseorang.

Dalam Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai karakter serta potensi yang berbeda. Ada yang dianggap memiliki jalan hidup penuh kemudahan, sementara sebagian lainnya dipercaya harus melewati berbagai tantangan sebelum mencapai keberhasilan.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang disebut-sebut tidak selalu terlihat menonjol pada awal kehidupan. Bahkan, beberapa di antaranya konon kerap diremehkan karena memiliki karakter pendiam atau tidak suka menunjukkan kemampuan.

Namun, ketekunan, kesabaran, dan kemampuan mereka dalam membaca keadaan dipercaya dapat membawa perubahan besar ketika memasuki usia dewasa.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang menurut Primbon Jawa disebut memiliki potensi meraih keberhasilan dan rezeki berlimpah.

1. Selasa Pon

Selasa Pon memiliki neptu 10. Dalam pandangan primbon, pemilik weton ini terkadang tidak langsung terlihat sebagai sosok yang memiliki keunggulan besar.

Karakter mereka yang cenderung tenang dan lembut membuat kemampuan sebenarnya sering tidak disadari orang lain. Padahal, mereka dipercaya mempunyai kecerdasan dan ketekunan yang kuat.

Mereka juga dikenal mampu bekerja secara mandiri serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Seiring bertambahnya usia, peluang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dipercaya semakin terbuka, terutama apabila mereka berani mengembangkan usaha sendiri.

2. Minggu Pahing

Minggu Pahing sering digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu banyak menunjukkan diri di hadapan orang lain.

Sifat pemalu dan tertutup membuat mereka terkadang dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berkembang. Namun, di balik sikap tersebut, weton ini dipercaya mempunyai intuisi yang kuat dan kepekaan dalam membaca keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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