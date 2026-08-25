Rezeki Tak Pernah Surut, 7 Weton Ini Disebut Bakal Makin Makmur di Usia Matang

Weton yang Ditakdirkan Jadi Wong Sugih, Rezekinya Kian Deras Seiring Bertambah Umur (freepik)
JawaPos.com – Weton masih menjadi bagian dari tradisi Jawa yang menarik perhatian masyarakat hingga sekarang. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran tersebut dalam kepercayaan primbon kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Dalam sejumlah tafsir primbon Jawa, ada weton tertentu yang dipercaya memiliki perjalanan rezeki yang semakin baik seiring bertambahnya usia. Mereka disebut tidak selalu mendapatkan kemapanan sejak usia muda, tetapi justru berpotensi mengalami peningkatan kehidupan ketika semakin matang.
Selain urusan materi, karakter seperti kegigihan, kemurahan hati, kemampuan beradaptasi, dan jiwa kepemimpinan juga menjadi sifat yang sering dikaitkan dengan kelompok weton tersebut.
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang dalam ramalan primbon disebut berpeluang menjadi wong sugih atau orang yang hidup berkecukupan dan semakin makmur di masa mendatang.
Minggu Pahing memiliki jumlah neptu 14. Dalam penafsiran primbon, pemilik weton ini dikenal mempunyai kecerdasan, kemurahan hati, serta kemampuan beradaptasi yang cukup baik.
Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan dan dianggap mempunyai potensi di banyak bidang pekerjaan. Weton ini juga dikaitkan dengan naungan Waseso Segoro, yang dalam kepercayaan Jawa melambangkan keluasan rezeki.
Karena itu, perjalanan finansial Minggu Pahing dipercaya semakin kuat ketika usia bertambah. Pengalaman hidup yang terus berkembang dianggap menjadi modal untuk mencapai kemapanan.
Dengan neptu 14, Rabu Pon disebut berada di bawah naungan Nohan Rembulan. Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang sopan, mudah beradaptasi, dan mempunyai etos kerja tinggi.
Sikap tegas sekaligus bijaksana membuat mereka cenderung mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting dalam pekerjaan maupun usaha.
Menurut ramalan yang beredar, Rabu Pon memiliki pola rezeki yang semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Kehidupan mereka disebut berpeluang menjadi lebih mapan setelah melewati berbagai pengalaman.
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Jawa Pos
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