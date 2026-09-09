Bukan Cuma Pintar, 4 Zodiak Ini Juga Dikenal Punya Insting Tajam

JawaPos.com – Kecerdasan seseorang tidak selalu terlihat dari kemampuan akademis atau seberapa banyak pengetahuan yang dimilikinya. Ada pula kecerdasan yang tercermin dari kemampuan membaca keadaan, memahami karakter orang lain, hingga menemukan solusi ketika menghadapi situasi rumit.

Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki kombinasi menarik antara kemampuan berpikir dan intuisi. Mereka dianggap mampu menggunakan logika sekaligus mengandalkan insting ketika harus menentukan pilihan.

Meski astrologi tidak dapat menjadi ukuran ilmiah untuk menentukan kecerdasan atau kepribadian seseorang, ramalan zodiak tetap menarik bagi banyak orang sebagai bahan refleksi dan hiburan.

Dilansir dari Myinnercreative, berikut empat zodiak yang disebut memiliki perpaduan kecerdasan dan intuisi yang kuat.

1. Capricorn

Capricorn sering dikenal sebagai sosok disiplin, realistis, dan memiliki ambisi besar. Namun, karakter tersebut bukan satu-satunya keunggulan yang mereka miliki.

Zodiak ini juga digambarkan mempunyai kemampuan berpikir strategis. Mereka cenderung tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan dan senang mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Menariknya, Capricorn juga dipercaya memiliki insting yang cukup tajam. Ketika kemampuan analitis dipadukan dengan intuisi tersebut, mereka dapat menjadi pribadi yang pandai membaca situasi dan menentukan langkah berikutnya.

Karakter inilah yang membuat Capricorn kerap dianggap mampu menyusun strategi dengan matang, baik dalam pekerjaan maupun urusan kehidupan pribadi.