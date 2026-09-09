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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 00.08 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis, 10 September 2026: Berani Melangkah Tanpa Mengejar Kesempurnaan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces besok Kamis, 10 September 2026 membawa pesan tentang pentingnya melepaskan amarah, membuka ruang bagi pikiran positif, dan tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.

Pisces mungkin sedang berada dalam fase ketika banyak hal terasa perlu segera diselesaikan, tetapi ramalan kali ini justru mengingatkan agar tidak semua persoalan harus dihadapi sekaligus.

Dalam kehidupan asmara, Pisces diminta memahami bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna sehingga memberikan waktu kepada diri sendiri dan pasangan dapat membuat hubungan terasa lebih sehat.

Di bidang karier, kemampuan berbagi tanggung jawab menjadi hal penting karena Pisces tidak harus mengambil seluruh pekerjaan seorang diri.

Sementara itu, keuangan membutuhkan perhatian agar keinginan untuk memperbaiki rumah, membeli kendaraan, atau memenuhi kebutuhan tertentu tidak membuat pengeluaran menjadi berlebihan.

Kesehatan juga menjadi perhatian karena tubuh dapat memberikan sinyal ketika Pisces mulai kelelahan dan membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Secara keseluruhan, Kamis ini menjadi momentum bagi Pisces untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, berani mengikuti jalan yang mulai terbuka, serta membangun kembali rutinitas yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih nyaman.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Kamis, 10 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Asmara Pisces

Kehidupan asmara Pisces pada Kamis, 10 September 2026 mengajarkan satu hal penting, yaitu tidak perlu mencari kesempurnaan dalam hubungan.

Pisces mungkin memiliki gambaran tertentu mengenai bagaimana pasangan seharusnya bersikap atau bagaimana sebuah hubungan idealnya berjalan.

Namun, terlalu banyak menuntut kesesuaian dengan harapan justru dapat membuat hubungan terasa lebih berat daripada seharusnya.

Setiap orang memiliki kekurangan, kebiasaan, dan cara berbeda dalam menunjukkan perhatian.

Karena itu, Pisces perlu memberikan waktu kepada pasangan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa terus membandingkannya dengan standar yang ada di dalam pikiran.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, komunikasi menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga kedekatan.

Jika ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, sampaikan dengan tenang daripada menyimpannya terlalu lama hingga berubah menjadi kekecewaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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