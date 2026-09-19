Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 19 September 2026: Jangan Terbawa Kenangan Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Sabtu, 19 September 2026, mungkin kembali membawa kenangan mengenai seseorang yang pernah memiliki arti penting di masa lalu.
Kenangan tersebut dapat membuat Pisces ingin mencari tahu kabar orang tersebut atau bahkan mempertimbangkan untuk membuka kembali komunikasi yang pernah terputus.
Namun, perasaan yang muncul tidak harus langsung dianggap sebagai tanda bahwa hubungan lama perlu kembali dilanjutkan.
Seseorang dari masa lalu mungkin tiba-tiba muncul dalam pikiran Pisces melalui sebuah kenangan, tempat, percakapan, atau hal sederhana yang mengingatkan pada masa sebelumnya.
Situasi tersebut dapat membuat perasaan lama terasa kembali hadir meskipun sudah cukup lama tidak dipikirkan.
Pisces tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan hanya karena merasa rindu atau penasaran.
Terkadang, keinginan untuk menghubungi seseorang muncul karena masih terdapat pengalaman yang belum sepenuhnya dipahami.
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Jawa Pos
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