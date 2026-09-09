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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 00.00 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 10 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com - Memasuki Kamis, 10 September 2026, perjalanan pekan semakin mendekati akhir. 

Bagi sebagian pemilik shio, momentum ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan dari keputusan yang dibuat sebelumnya, terutama dalam urusan karier, keuangan, hubungan sosial, dan asmara.

Ramalan Shio besok Kamis 10 September 2026 kali ini membahas empat shio, yaitu Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Keempatnya memiliki karakter berbeda sehingga cara terbaik dalam memanfaatkan peluang juga tidak sama.

Dilansir dari Astrology.com, energi astrologi China 2026 memberikan sejumlah tema penting untuk keempat shio tersebut. 

Monyet berada dalam energi yang mendukung kreativitas, hubungan sosial, dan peluang bisnis.

Shio Ayam mendapatkan dorongan untuk mengarahkan energi yang cepat menuju sesuatu yang praktis dan menguntungkan.

Selanjutnya, Shio Anjing berada dalam fase pencapaian dan kepemimpinan; sementara Babi memiliki peluang ekspansi melalui kreativitas, bisnis, serta koneksi sosial.

Selengkapnya, inilah ramalan Shio besok Kamis 10 September 2026 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. Simak peluang karier, rezeki, keuangan, serta asmara.

1. Shio Monyet: Ide Baru Bisa Menjadi Jalan Menuju Peluang yang Lebih Besar

Bagi Shio Monyet, Kamis, 10 September 2026, dapat menjadi momentum untuk mengubah ide menjadi tindakan nyata. Anda mungkin memiliki banyak gagasan yang selama ini hanya tersimpan dalam pikiran, tetapi energi hari ini mendorong Anda untuk mulai memilih mana yang paling layak dikembangkan.

Dalam karier, kemampuan Monyet dalam melihat persoalan dari berbagai sudut pandang dapat menjadi keunggulan. Jika menghadapi masalah yang membuat rekan kerja kesulitan, Anda mungkin mampu menemukan solusi yang lebih sederhana. Jangan ragu menyampaikan gagasan tersebut, terutama jika dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan.

Tema 2026 dari Astrology.com juga menggambarkan Monyet sebagai shio yang memiliki peluang sosial dan bisnis. Lingkungan baru, perjalanan, pendidikan, hingga kegiatan kreatif dapat membuka pengalaman yang memperkaya wawasan. Kata kunci Monyet tahun ini adalah Solutions, sehingga kemampuan menemukan jalan keluar menjadi kekuatan utama.

Dalam keuangan, peluang tambahan pemasukan mungkin datang melalui kemampuan atau jaringan yang sudah dimiliki. Namun, banyaknya pilihan dapat membuat Anda kehilangan fokus. Tentukan satu atau dua prioritas sebelum mengeluarkan modal atau waktu terlalu besar.

Dalam asmara, hubungan akan terasa lebih hangat ketika Anda tidak membawa seluruh tekanan pekerjaan ke dalam kehidupan pribadi. Bagi Monyet lajang, pertemuan melalui pertemanan, pekerjaan, perjalanan, atau aktivitas kreatif berpotensi membuka koneksi baru.

Pesan Kamis untuk Shio Monyet: jangan hanya menjadi orang yang memiliki banyak ide. Pilih satu gagasan terbaik, susun langkahnya, kemudian mulai membuktikan bahwa ide tersebut dapat menghasilkan sesuatu.

Editor: Novia Tri Astuti
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