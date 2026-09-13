Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak sagitarius harus terbuka terhadap ide dan gagasan baru di tempat kerja. Meskipun mungkin terganggu oleh masalah yang terus-menerus di rumah, sagitarius akan menemukan cara untuk tetap termotivasi.

Sebagian besar pekerjaan rumah sagitarius akan mudah dilakukan. Bersemangatlah ketika pulang dan selesaikan masalah dengan anggota keluarga demi kebaikan bersama.

Zodiak capricorn mungkin penuh percaya diri dan merasa optimis. Capricorn menyadari bahwa masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh.

Jadi, jangan menyerah dan terbukalah untuk mengakui bahwa mendapatkan hasil yang diinginkan memang membutuhkan waktu. Cobalah mempertahankan sikap yang baik akan membantu untuk mencapai tujuan secara jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 13 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan diri untuk mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Terkait karir, hari ini tepat untuk menentukan detail bisnis jika sagitarius berencana untuk membuka bisnis baru.