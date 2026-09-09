5 Weton yang Konon Berlimpah Rezeki, Ada yang Pandai Membaca Peluang Bisnis

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah urusan rezeki dan kondisi finansial.

Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung seseorang dalam mencari penghasilan, mengembangkan usaha, maupun memanfaatkan peluang yang datang.

Namun, keyakinan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Kondisi ekonomi dan kesuksesan seseorang tentu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan weton.

Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, terdapat lima weton yang dalam penafsiran tradisional disebut mempunyai peluang rezeki besar dan berpotensi mencapai kehidupan yang berkecukupan.

Berikut lima weton tersebut:

1. Rabu Legi Pemilik weton Rabu Legi digambarkan sebagai pribadi yang cenderung tenang dan tidak terlalu suka mencari perhatian. Di balik sikap tersebut, mereka dipercaya memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan maupun usaha.

Weton ini mempunyai nilai neptu 12. Dalam penafsiran tradisional, kombinasi tersebut dikaitkan dengan kepekaan dalam membaca keadaan serta kemampuan mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan.

Karakter analitis membuat mereka disebut tidak mudah mengikuti tren tanpa perhitungan. Dalam urusan finansial, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengeluarkan modal.

Potensi tersebut dipercaya dapat mendukung kesuksesan dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan kemampuan menggabungkan ide dengan teknologi.