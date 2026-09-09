Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 9 September 2026 | 20.28 WIB

5 Zodiak yang Canggung Berada di Tengah Kerumunan, Mudah Lelah Saat Berhadapan dengan Banyak Orang

Ilustrasi seseorang yang canggung/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang canggung/Magnific

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang mengalami kecemasan sosial yang kurang nyaman saat berada di tengah kerumunan.

Karakter yang mereka miliki membuat situasi ramai dan dikelilingi banyak orang terasa melelahkan, bahkan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun kecemasan.

Napas mereka bisa sangat sesak saat menghadapi banyak orang di tengah kerumunan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (9/9) berikut lima zodiak yang paling tidak suka saat berada di tengah-tengah kerumunan. 

Virgo merasa tidak nyaman saat berada di tengah kerumunan. Tidak peduli seberapa tertib atau tenangnya sebuah keramaian, selalu ada kemungkinan situasinya menjadi kacau.mereka tidak percaya diri terhadap orang asing.

Bagi virgo, sesuatu yang berpotensi salah, mereka merasa bahwa kemungkinan tersebut lebih cepat terjadi.

Scorpio tidak bisa memprediksi apa yang apa yang akan dilakukan sekelompok besar orang, sehingga mereka cenderung selalu waspada.

Terlalu sering terjadi keracunan dan kepanikan di tengah kerumunan.sekelompok besar orang justru menjadi pihak yang paling kecil kemungkinannya untuk bertindak secara rasional.

Taurus cenderung tidak menyukai keramaian. Mereka biasanya akan berusaha menghindari kerumunan yang tidak terkendali, terutama kerumunan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Taurus memiliki mental kuat dan akan berusaha mempertahankan ketenangannya agar terlihat memegang kendali pada setiap keadaan.

Cancer cenderung memiliki pandangan yang tidak terlalu optimis dan lebih memilih menghindari tempat yang memiliki potensi terjadinya kekerasan. Mereka juga cukup curiga terhadap orang lain. Saat jumlah orang disekitarnya semakin banyak, rasa curiga tersebut bisa semakin kuat.

Pisces dapat merasa sangat cemas dan sesak. Terlalu banyak orang di sekitar mereka juga bisa membuat pisces mengalami kelelahan. Mereka tidak suka merasa seolah-olah bisa terdorong oleh kerumunan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tanpa Disadari, 9 Kebiasaan Digital Ini Bisa Membuat Pikiran Cepat Lelah - Image
Kepribadian

Tanpa Disadari, 9 Kebiasaan Digital Ini Bisa Membuat Pikiran Cepat Lelah

Minggu, 23 Agustus 2026 | 04.56 WIB

8 Alasan Merasa Lelah Setelah Liburan dan Sulit Kembali Bekerja Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Alasan Merasa Lelah Setelah Liburan dan Sulit Kembali Bekerja Menurut Psikologi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15.32 WIB

Bukan Antisosial, Ini 10 Situasi yang Bisa Membuat Introvert Cepat Lelah - Image
Kepribadian

Bukan Antisosial, Ini 10 Situasi yang Bisa Membuat Introvert Cepat Lelah

Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.16 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore