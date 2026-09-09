5 Zodiak yang Canggung Berada di Tengah Kerumunan, Mudah Lelah Saat Berhadapan dengan Banyak Orang

Ilustrasi seseorang yang canggung/Magnific
JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, ada beberapa zodiak yang mengalami kecemasan sosial yang kurang nyaman saat berada di tengah kerumunan.
Karakter yang mereka miliki membuat situasi ramai dan dikelilingi banyak orang terasa melelahkan, bahkan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun kecemasan.
Napas mereka bisa sangat sesak saat menghadapi banyak orang di tengah kerumunan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (9/9) berikut lima zodiak yang paling tidak suka saat berada di tengah-tengah kerumunan.
Virgo
Virgo merasa tidak nyaman saat berada di tengah kerumunan. Tidak peduli seberapa tertib atau tenangnya sebuah keramaian, selalu ada kemungkinan situasinya menjadi kacau.mereka tidak percaya diri terhadap orang asing.
Bagi virgo, sesuatu yang berpotensi salah, mereka merasa bahwa kemungkinan tersebut lebih cepat terjadi.
Scorpio
Scorpio tidak bisa memprediksi apa yang apa yang akan dilakukan sekelompok besar orang, sehingga mereka cenderung selalu waspada.
Terlalu sering terjadi keracunan dan kepanikan di tengah kerumunan.sekelompok besar orang justru menjadi pihak yang paling kecil kemungkinannya untuk bertindak secara rasional.
Taurus
Taurus cenderung tidak menyukai keramaian. Mereka biasanya akan berusaha menghindari kerumunan yang tidak terkendali, terutama kerumunan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Taurus memiliki mental kuat dan akan berusaha mempertahankan ketenangannya agar terlihat memegang kendali pada setiap keadaan.
Cancer
Cancer cenderung memiliki pandangan yang tidak terlalu optimis dan lebih memilih menghindari tempat yang memiliki potensi terjadinya kekerasan. Mereka juga cukup curiga terhadap orang lain. Saat jumlah orang disekitarnya semakin banyak, rasa curiga tersebut bisa semakin kuat.
b
Pisces dapat merasa sangat cemas dan sesak. Terlalu banyak orang di sekitar mereka juga bisa membuat pisces mengalami kelelahan. Mereka tidak suka merasa seolah-olah bisa terdorong oleh kerumunan.
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Jawa Pos
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