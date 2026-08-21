Bukan Antisosial, Ini 10 Situasi yang Bisa Membuat Introvert Cepat Lelah

hal yang bikin orang introvert lelah meski pura-pura menikmati kata Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang yang terlihat aktif dalam sebuah pergaulan benar-benar merasa nyaman sepanjang waktu. Ada kalanya seseorang tetap tersenyum, ikut berbincang, dan menunjukkan antusiasme meski setelahnya membutuhkan waktu cukup lama untuk memulihkan tenaga.
Kondisi tersebut dapat dirasakan oleh sebagian orang dengan kepribadian introvert. Dalam psikologi, introversi lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan dan mengelola energi, bukan semata-mata soal kemampuan bersosialisasi.
Seorang introvert tetap bisa menikmati pesta, memiliki banyak teman, atau berbicara di depan umum. Namun, interaksi sosial yang intens dan berlangsung terus-menerus dapat membuat mereka membutuhkan waktu untuk menyendiri.
Ada sejumlah situasi yang bagi sebagian orang introvert terasa lebih menguras energi daripada yang terlihat dari luar.
Berikut 10 di antaranya, seperti dilansir dari Geediting.com.
Percakapan dengan banyak orang sekaligus dapat menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian introvert. Apalagi jika interaksi yang terjadi hanya sebatas basa-basi dan berlangsung dengan banyak orang secara bergantian.
Mereka umumnya dapat mengikuti percakapan dan tetap bersikap ramah. Namun, setelah acara selesai, energi sosial yang terkuras bisa membuat mereka ingin segera mendapatkan suasana yang lebih tenang.
Sebagian introvert justru merasa lebih nyaman ketika dapat berbincang secara mendalam dengan satu atau dua orang.
Acara networking mengharuskan seseorang memperkenalkan diri, memulai percakapan, dan berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
Bagi sebagian introvert, situasi seperti ini membutuhkan usaha mental lebih besar. Mereka harus terus memikirkan topik pembicaraan sekaligus membaca respons orang lain.
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Jawa Pos
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