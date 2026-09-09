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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 9 September 2026 | 20.13 WIB

5 Zodiak yang Sering Diremehkan, tetapi Tetap Berhasil Membuktikan Bahwa Anggapan Orang Lain Salah

Ilustrasi presentasi/Magnific - Image

Ilustrasi presentasi/Magnific

JawaPos.com - Terkadang, diremehkan justru bisa menjadi keuntungan karena anda dapat mengejutkan orang-orang yang meragukan kemampuan anda melalui pencapaian, keterampilan, dan bakat yang dimiliki.

Namun, ada kalanya seseorang terlalu sering dianggap tidak mampu sampai hal tersebut mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan, etos kerja, bahkan rasa percaya diri.

Diremehkan memang bukan perasaan yang menyenangkan. Namun, terkadang hal tersebut justru menjadi dorongan yang dibutuhkan untuk kembali bersemangat dan lebih fokus.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (09/09) biarkan orang lain mengira bahwa anda tidak mampu, lalu buktikan sebaliknya dengan hasil yang mengejutkan. 

Virgo sering dianggap sebagai orang yang kurang percaya diri. Padahal mereka tahu bahwa mereka cerdas dan memiliki banyak bakat, keterampilan, serta kemampuan.

Saat diremehkan, virgo justru mendapatkan kesempatan untuk membuat semua orang terkejut dengan kemampuan mereka. Virgo mampu menunjukkan betapa hebat diri mereka, bahkan saat harus menyelesaikan persoalan yang rumit.

Capricorn melakukan apa yang mereka katakan, mengerjakannya dengan baik, dan biasanya tidak membutuhkan banyak perhatian dari orang lain.

Mereka justru sering membuat orang lain terkejut dengan pencapaian yang tidak terduga. Mereka mengetahui nilai diri sendiri, bahkan saat ada orang yang meragukan kemampuan mereka.

Semua orang tahu bahwa taurus merupakan zodiak yang kuat. Jangan pernah meremehkan apa yang bisa dilakukan taurus.

Saat orang lain mungkin sudah kehilangan harapan, taurus akan terus berusaha sampai tugas benar-benar selesai. Mereka seolah mampu membuat segala sesuatu yang disentuhkan menjadi lebih istimewa. 

Editor: Hanny Suwindari
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