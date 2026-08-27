7 Kebiasaan Orang Cerdas Ketika Diremehkan, Tetap Tenang Tanpa Kehilangan Harga Diri

Ilustrasi orang cerdas saat direndahkan (freepik)
JawaPos.com - Mendapat perlakuan yang meremehkan tentu bisa membuat seseorang tersinggung. Apalagi jika ucapan atau tindakan tersebut dilakukan di depan banyak orang. Namun, respons yang diberikan setelahnya sering kali jauh lebih penting daripada penghinaan itu sendiri.
Seseorang mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukannya, tetapi ia masih dapat memilih bagaimana harus bereaksi. Kemampuan mengelola emosi, melihat situasi secara objektif, dan menjaga batasan menjadi bagian dari kecerdasan emosional.
Orang yang memiliki pengendalian diri baik biasanya tidak terburu-buru membalas ketika harga dirinya terusik. Mereka justru mengambil waktu untuk memahami situasi sebelum menentukan langkah.
Dilansir dari laman Geediting, berikut tujuh sikap yang dapat dilakukan ketika menghadapi perlakuan yang merendahkan.
Ucapan yang menyakitkan dapat memicu kemarahan dalam hitungan detik. Namun, membalas ketika emosi sedang memuncak justru berisiko membuat keadaan semakin buruk.
Orang yang mampu mengendalikan diri biasanya memilih berhenti sejenak. Mereka menarik napas, menenangkan pikiran, kemudian menentukan respons yang dianggap paling tepat.
Jeda singkat tersebut dapat membantu seseorang berpikir lebih jernih sehingga tidak mengatakan sesuatu yang nantinya justru disesali.
Tidak setiap ucapan yang terdengar kasar selalu dimaksudkan sebagai penghinaan. Terkadang seseorang berbicara tanpa berpikir panjang, sedang mengalami tekanan, atau terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi.
Karena itu, orang yang berpikir matang tidak langsung mengambil kesimpulan negatif. Mereka mencoba melihat konteks dan mempertimbangkan apakah perkataan tersebut memang sengaja ditujukan untuk menjatuhkan.
Cara ini dapat mencegah munculnya konflik hanya karena salah tafsir.
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Jawa Pos
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