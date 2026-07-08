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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 02.47 WIB

4 Zodiak yang Kerap Diremehkan, tetapi Berhasil Membuktikan Kemampuan Mereka

Ilustrasi zodiak yang sering diremehkan tapi bisa membuktikan bahwa semua orang salah (Freepik/Drazen Zigic) - Image

Ilustrasi zodiak yang sering diremehkan tapi bisa membuktikan bahwa semua orang salah (Freepik/Drazen Zigic)

JawaPos.com - Tak sedikit orang yang menilai seseorang hanya dari kesan pertama. Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang sering dianggap terlalu pendiam, lembut, perfeksionis, atau bahkan tidak cukup ambisius untuk meraih pencapaian besar.

Padahal, anggapan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Di balik sifat mereka yang terlihat sederhana, tersimpan tekad, kemampuan, dan ketekunan yang mampu membawa mereka melampaui berbagai ekspektasi. Tak jarang, keberhasilan yang diraih justru membuat orang-orang yang pernah meremehkan mereka berubah pandangan.

Lantas, zodiak apa saja yang dikenal memiliki karakter seperti ini? Berikut empat zodiak yang sering dipandang sebelah mata, tetapi mampu membuktikan kualitas dan potensi mereka, sebagaimana dirangkum dari My Inner Creative.

1. Cancer

Banyak orang yang meremehkan Cancer sebagai orang rumahan yang terlalu emosional dan lebih suka menangis daripada menghadapi dunia.

Mudah untuk melihat bagaimana aura mengasuh zodiak ini ditafsirkan sebagai kelemahan. Namun, jika Anda pernah bertemu Cancer yang gigih, Anda tahu kedalaman emosi mereka memicu keuletan yang istimewa.

Bayangkan seorang teman yang mendengarkan semua masalah orang, memberikan nasihat yang bijaksana, dan mampu menjaga kedamaian dalam kelompok teman yang kacau.

Itulah energi khas Cancer. Namun, di balik penampilan luarnya yang manis, tersembunyi sifat keras kepala.

Cancer tidak hanya berempati, mereka menyerap pengalaman dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan.

Saat tiba saatnya untuk membela diri atau orang yang mereka cintai, mereka melepaskan tekad yang hampir mustahil untuk dipatahkan.

2. Virgo

Virgo sering dicap sebagai orang yang selalu khawatir dan suka mengkritik. Mereka bisa terobsesi dengan detail.

Kekuatan tersembunyi zodiak ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah banyaknya hal yang berubah. Karena Virgo sangat teliti, mereka sering kali menangkap potensi bencana sebelum terjadi.

Mereka mungkin terdengar seperti orang yang cerewet, tetapi biasanya mereka melakukannya untuk memastikan bahwa produk akhir sempurna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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