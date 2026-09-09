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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 17.54 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Rabu, 9 September 2026: Kurangi Layar dan Jaga Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Rabu, 9 September 2026 berkaitan erat dengan kemampuan mengatur waktu istirahat dan memberikan kesempatan kepada tubuh untuk benar-benar memulihkan energi.

Kebiasaan menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dapat membuat pikiran tetap aktif meskipun pekerjaan utama sudah selesai.

Karena itu, Leo perlu mulai mengurangi penggunaan perangkat elektronik agar tubuh dan pikiran memiliki ruang yang cukup untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Rabu, 9 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Menghabiskan banyak waktu di depan ponsel atau perangkat elektronik dapat membuat Leo merasa sulit benar-benar lepas dari berbagai aktivitas.

Ketika mata terus terpaku pada layar dan pikiran masih menerima banyak informasi, waktu yang seharusnya digunakan untuk bersantai justru dapat berubah menjadi perpanjangan dari kesibukan sepanjang hari.

Karena itu, cobalah memberikan jeda dari ponsel setelah pekerjaan utama selesai.

Perubahan tersebut tidak harus dilakukan secara ekstrem karena Leo dapat memulainya dengan mengurangi durasi penggunaan perangkat sedikit demi sedikit.

Editor: Novia Tri Astuti
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