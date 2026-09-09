Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 9 September 2026: Jaga Pikiran dan Tubuh Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 9 September 2026 membutuhkan perhatian yang seimbang antara kondisi tubuh dan pikiran.
Aktivitas yang cukup padat atau kelelahan fisik dapat membuat Libra menjadi lebih sensitif terhadap perubahan suasana hati dan tekanan kecil yang sebenarnya bisa dihadapi dengan lebih tenang.
Karena itu, memberikan ruang untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan menjadi penting agar energi Libra tetap terjaga sepanjang hari.
Pengaruh Bulan membuat Libra mungkin lebih peka terhadap kondisi emosional yang sedang dialami.
Ketika tubuh terasa lelah, persoalan sederhana pun dapat terlihat lebih berat karena pikiran tidak mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat.
Situasi seperti ini menjadi pengingat agar Libra tidak hanya fokus menjaga kebugaran fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mental.
Saat mulai merasa jenuh, kehilangan semangat, atau sulit berkonsentrasi, cobalah mengambil jeda dari rutinitas.
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Jawa Pos
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