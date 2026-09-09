Kartu Tarot Ungkap Jalan Keluar Finansial, 5 Zodiak Ini Diprediksi Lunas Utang September 2026

Ilustrasi Zodiak Lunas Utang (magnific)
JawaPos.com - Ada kalanya persoalan finansial tidak selesai hanya dengan menambah pemasukan.
Seseorang juga membutuhkan momentum, dukungan, keputusan yang tepat, dan keberanian untuk mengambil peluang yang datang.
Bagi sebagian orang, September 2026 bahkan dipandang sebagai periode yang membawa perubahan dalam perjalanan keuangan.
Dalam pembacaan tarot kali ini, lima zodiak mendapatkan kartu yang menggambarkan peluang berbeda untuk keluar dari tekanan utang.
Pesannya tidak selalu berbicara tentang uang yang tiba-tiba datang dalam jumlah besar.
Ada kartu yang menunjukkan bantuan dari orang lain, proses belajar menerima keadaan, keberhasilan setelah perjuangan panjang, dukungan secara formal, hingga munculnya lebih dari satu peluang finansial.
Kelima zodiak tersebut adalah Aries, Sagitarius, Cancer, Capricorn, dan Leo.
Masing-masing memiliki simbol dan pesan tarot yang berbeda sehingga jalan menuju pelunasan utang pun tidak digambarkan dengan cara yang sama.
Justru, perbedaan inilah yang membuat pembacaan kali ini menarik untuk diperhatikan.
Namun, perlu diingat bahwa tarot dan ramalan zodiak merupakan bagian dari kepercayaan serta hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan.
Prediksi mengenai pelunasan utang tidak dapat dijadikan dasar keputusan finansial dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Selasa (08/09).
1. Aries, Bantuan dari Orang Tak Terduga Bisa Membuka Jalan
Aries menjadi zodiak pertama yang mendapatkan Three of Wands dalam pembacaan tarot ini.
Kartu tersebut membawa simbol mengenai perkembangan, pandangan yang lebih luas, serta sesuatu yang datang dari luar jangkauan seseorang.
Dalam konteks keuangan, energi ini dapat dikaitkan dengan bantuan atau peluang yang tidak sepenuhnya berasal dari usaha pribadi Aries.
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Jawa Pos
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