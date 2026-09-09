6 Weton Diguyur Uang Menurut Primbon Jawa: Dipercaya Berpotensi Panen Rezeki Besar

Ilustrasi Weton Diguyur Uang (magnific)
JawaPos.com - Berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi hasil yang diperoleh belum selalu sesuai dengan harapan.
Dalam kehidupan masyarakat Jawa, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai perhitungan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya melalui primbon Jawa.
Primbon Jawa tidak hanya membahas karakter seseorang berdasarkan weton kelahiran, tetapi juga memuat berbagai tafsir mengenai perjalanan kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, hingga rezeki.
Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan, seperti Minggu Kliwon, Senin Pahing, atau Rabu Kliwon.
Dalam sejumlah tafsir primbon Jawa, terdapat weton tertentu yang dipercaya mempunyai karakter kuat, daya juang tinggi, kemampuan melihat peluang, serta kecenderungan untuk mempertahankan hasil yang telah diperoleh.
Karakter tersebut kemudian sering dikaitkan dengan potensi kehidupan ekonomi yang lebih baik apabila diiringi usaha dan ketekunan.
Ada 6 weton yang dalam pembahasan ini dipercaya berpotensi panen rezeki besar dan diguyur uang dihimpun dari YouTube Bara raja cirebon pada Selasa (08/09).
Istilah tersebut merupakan ungkapan kiasan untuk menggambarkan peluang peningkatan rezeki atau kondisi ekonomi, bukan berarti uang akan datang dengan sendirinya.
Lantas, weton apa saja yang termasuk di dalamnya?
1. Minggu Kliwon
Minggu Kliwon menjadi weton pertama yang dipercaya mempunyai potensi memperoleh kelancaran rezeki.
Dalam perhitungan neptu, Minggu mempunyai nilai 5, sedangkan Kliwon bernilai 8. Dengan demikian, jumlah neptu Minggu Kliwon adalah 13.
Dalam sebagian tafsir primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pendirian cukup kuat dan tidak mudah mengubah keputusan ketika sudah mempertimbangkan sesuatu dengan matang.
Karakter tersebut membuat Minggu Kliwon sering dikaitkan dengan kemampuan menjaga sesuatu yang telah dimiliki.
Mereka dipercaya mempunyai rasa tanggung jawab dan daya tahan ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah.
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Jawa Pos
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