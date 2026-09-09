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Aulia Rahmi
Rabu, 9 September 2026 | 12.54 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Lepas dari Kemiskinan September 2026, Rezeki dan Peluang Finansial Melimpah

Ilustrasi Finansial Mulai Berkembang (magnific) - Image

Ilustrasi Finansial Mulai Berkembang (magnific)

JawaPos.com - September 2026 membawa nuansa baru bagi sebagian orang yang sedang berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya, terutama dalam urusan finansial.

Dalam pembacaan tarot, sejumlah kartu menggambarkan energi tentang ambisi, kelimpahan, peluang baru, hingga datangnya bantuan yang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Kali ini, terdapat lima zodiak yang dikaitkan dengan kartu tarot yang memiliki simbol kuat mengenai pertumbuhan dan perubahan finansial.

Aries hadir melalui King of Wands, Taurus melalui Six of Pentacles, Libra melalui The Empress, Cancer melalui Page of Cups, sedangkan Leo diwakili Two of Wands.

Prediksi zodiak dan tarot pada dasarnya merupakan bagian dari hiburan serta refleksi diri, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Karena itu, makna setiap kartu dapat dijadikan bahan renungan untuk melihat peluang, keberanian mengambil keputusan, serta cara Anda menghadapi perubahan yang mungkin muncul.

Menariknya, kelima kartu tersebut memiliki karakter yang berbeda dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Selasa (08/09).

Ada yang menunjukkan ambisi untuk meningkatkan taraf hidup, peluang memperoleh bantuan finansial, pertumbuhan ekonomi, lembaran baru yang menjanjikan, hingga hadirnya lebih dari satu peluang yang dapat memperkuat kondisi keuangan. Lantas, zodiak apa saja yang dimaksud?

1. Aries

Aries menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan kartu King of Wands dalam prediksi September 2026.

Kartu ini identik dengan keberanian, kepemimpinan, ambisi, visi, dan kemampuan mengambil tindakan.

Energi tersebut menggambarkan seseorang yang tidak ingin terus berada dalam kondisi yang sama dan memiliki dorongan kuat untuk meningkatkan taraf hidup.

Dalam konteks keuangan, King of Wands dapat dimaknai sebagai keberanian untuk mengejar tujuan yang sebelumnya hanya menjadi keinginan.

Aries yang selama ini memiliki ambisi besar terhadap pekerjaan, usaha, atau pencapaian finansial dapat mulai melihat jalan yang lebih terbuka.

Perubahan tersebut tidak selalu datang secara tiba-tiba, tetapi dapat berawal dari keputusan berani yang diambil dengan perhitungan matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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