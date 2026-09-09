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Aulia Rahmi
Rabu, 9 September 2026 | 12.51 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Kaya Mendadak September 2026, Kartu Tarot Ungkap Peluang Finansial Baru!

Ilustrasi Zodiak Kaya Mendadak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Mendadak (magnific)

JawaPos.com - Ada masa ketika perubahan kondisi keuangan tidak datang secara perlahan.

Sebuah pekerjaan baru, peluang usaha, keputusan investasi, kenaikan jabatan, atau kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan dapat membuka pintu menuju kondisi finansial yang berbeda.

September 2026 dipercaya menjadi salah satu periode yang menarik bagi sejumlah zodiak jika dilihat melalui simbol kartu tarot.

Dalam pembacaan tarot, setiap kartu memiliki simbol dan pesan yang berbeda.

Kartu tertentu kerap dikaitkan dengan awal baru, kelimpahan, kekuasaan, pilihan, hingga keberuntungan.

Karena itu, kemunculan kartu-kartu tertentu dapat ditafsirkan sebagai gambaran mengenai peluang yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, penghasilan, maupun kondisi ekonomi.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot yang menjadi rujukan artikel ini, terdapat 5 zodiak yang memperoleh simbol cukup kuat berkaitan dengan perubahan finansial pada September 2026.

Aries muncul melalui Ace of Wands, Capricorn melalui Page of Pentacles, Scorpio melalui Seven of Cups, Libra melalui King of Swords, sedangkan Sagitarius memperoleh kartu The Fool.

Namun, istilah "kaya mendadak" dalam pembacaan ini sebaiknya dipahami sebagai tafsiran simbolis, bukan jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan secara tiba-tiba.

Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kesempatan, kemampuan mengelola uang, serta berbagai faktor nyata lainnya.

Lalu, zodiak apa saja yang disebut memiliki peluang finansial paling menarik pada September 2026? Berikut penjelasannya dihimpun dari YouTube Ryan Mercury.

1. Aries: Ace of Wands Membuka Pintu untuk Awal Finansial yang Berbeda

Aries menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan kartu Ace of Wands.

Dalam tarot, kartu ini sering diasosiasikan dengan energi awal, semangat, keberanian, inspirasi, dan munculnya kesempatan baru.

Jika dikaitkan dengan kondisi finansial, simbol tersebut dapat menggambarkan dimulainya fase ekonomi yang berbeda dari sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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