September 2026 Jadi Bulan Keberuntungan 6 Zodiak Ini, Rezeki Lancar hingga Kabar Baik Berdatangan

Ilustrasi Zodiak yang Rezekinya Lancar (Unsplash)
JawaPos.com - September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa energi positif bagi sejumlah zodiak.
Dalam pembacaan kartu yang menjadi dasar ramalan ini, terdapat 6 zodiak yang disebut memiliki peluang merasakan keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya.
Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga pekerjaan, hubungan, keluarga, dan berbagai peluang baru.
Menariknya, setiap zodiak memiliki karakter berbeda yang dianggap berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi peluang.
Ada yang dikenal pekerja keras dan pantang menyerah, ada pula yang memiliki intuisi tajam, mudah beradaptasi, serta pandai membaca kesempatan.
Karakter tersebut menjadi bagian dari gambaran dalam pembacaan kartu.
Lantas, zodiak apa saja yang disebut bakal mendapatkan banyak kemudahan pada September 2026?
Berikut 6 zodiak yang masuk dalam daftar ramalan kali ini dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Selasa (08/09).
1. Virgo
Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki keberuntungan kuat pada September 2026.
Zodiak ini digambarkan sebagai pribadi yang menyukai kebersihan, kerapian, dan keteraturan.
Virgo biasanya merasa kurang nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor, kusut, lecek, atau berantakan.
Sifat tersebut juga membuatnya dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan maupun hal-hal yang menjadi tanggungannya.
Di balik sifat rajin dan pekerja keras tersebut, Virgo disebut memiliki kecenderungan terlalu banyak berpikir.
Hal sederhana terkadang dapat menjadi sesuatu yang terus dipikirkan sehingga membuat mereka mudah mengalami stres.
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Jawa Pos
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