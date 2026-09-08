Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Rabu, 9 September 2026 | 02.12 WIB

September 2026 Jadi Bulan Keberuntungan 6 Zodiak Ini, Rezeki Lancar hingga Kabar Baik Berdatangan

Ilustrasi Zodiak yang Rezekinya Lancar (Unsplash) - Image

Ilustrasi Zodiak yang Rezekinya Lancar (Unsplash)


JawaPos.com - September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa energi positif bagi sejumlah zodiak. 

Dalam pembacaan kartu yang menjadi dasar ramalan ini, terdapat 6 zodiak yang disebut memiliki peluang merasakan keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya. 

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga pekerjaan, hubungan, keluarga, dan berbagai peluang baru.

Menariknya, setiap zodiak memiliki karakter berbeda yang dianggap berkaitan dengan bagaimana mereka menghadapi peluang. 

Ada yang dikenal pekerja keras dan pantang menyerah, ada pula yang memiliki intuisi tajam, mudah beradaptasi, serta pandai membaca kesempatan. 

Karakter tersebut menjadi bagian dari gambaran dalam pembacaan kartu.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut bakal mendapatkan banyak kemudahan pada September 2026? 

Berikut 6 zodiak yang masuk dalam daftar ramalan kali ini dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Selasa (08/09). 

1. Virgo

Virgo menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki keberuntungan kuat pada September 2026. 

Zodiak ini digambarkan sebagai pribadi yang menyukai kebersihan, kerapian, dan keteraturan. 

Virgo biasanya merasa kurang nyaman ketika melihat sesuatu yang kotor, kusut, lecek, atau berantakan. 

Sifat tersebut juga membuatnya dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan maupun hal-hal yang menjadi tanggungannya.

Di balik sifat rajin dan pekerja keras tersebut, Virgo disebut memiliki kecenderungan terlalu banyak berpikir. 

Hal sederhana terkadang dapat menjadi sesuatu yang terus dipikirkan sehingga membuat mereka mudah mengalami stres. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Diramal Banjir Rezeki dan Uang di September 2026, Finansial Berpotensi Makin Lancar - Image
Zodiak

6 Zodiak Diramal Banjir Rezeki dan Uang di September 2026, Finansial Berpotensi Makin Lancar

Rabu, 9 September 2026 | 02.08 WIB

September 2026 Jadi Bulan Kejutan! 6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta, dan Peluang - Image
Zodiak

September 2026 Jadi Bulan Kejutan! 6 Zodiak Ini Diprediksi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta, dan Peluang

Selasa, 8 September 2026 | 22.35 WIB

6 Zodiak Berpotensi Hoki Besar September 2026: Karier, Rezeki, dan Asmara Diprediksi Makin Bersinar - Image
Zodiak

6 Zodiak Berpotensi Hoki Besar September 2026: Karier, Rezeki, dan Asmara Diprediksi Makin Bersinar

Selasa, 8 September 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore