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Niko Sulpriyono
Selasa, 8 September 2026 | 22.24 WIB

Awal September 2026 Bawa Angin Segar, 5 Zodiak Ini Berpeluang Ketemu Rezeki dan Dana Tak Terduga

Ilustrasi Zodiak Ketemu Rezeki dan Dana Tak Terduga (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Ketemu Rezeki dan Dana Tak Terduga (magnific)

JawaPos.com - Awal September 2026 membawa nuansa berbeda bagi sejumlah zodiak, terutama dalam urusan rezeki dan kondisi finansial. 

Dalam pembacaan tarot yang bersifat hiburan, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki peluang lebih kuat untuk mengalami perkembangan positif terkait uang pada periode ini. Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang yang datang secara tiba-tiba. 

Peluang tersebut dapat muncul melalui berbagai bentuk, seperti pencairan dana yang sempat tertunda, bonus, keuntungan usaha, pekerjaan baru, atau kesempatan yang membuka sumber pemasukan tambahan.

Capricorn, Cancer, Virgo, Libra, dan Gemini menjadi lima zodiak yang mendapatkan sorotan dalam ramalan kali ini dilansir dari kanal YouTube Titik Senyum pada Selasa (08/09). 

Jika zodiak Anda termasuk di dalam daftar, awal September dapat menjadi momentum untuk lebih jeli melihat kesempatan yang muncul dan mengambil keputusan finansial secara bijaksana.

1. Capricorn

Capricorn berada di urutan pertama dalam daftar zodiak yang diramalkan memiliki peluang rezeki kuat pada awal September 2026. 

Dalam pembacaan tarot, simbol kelimpahan yang muncul kerap dikaitkan dengan hasil finansial setelah melewati proses panjang. Kondisi ini menggambarkan kemungkinan adanya kabar baik yang berkaitan dengan keuangan.

Rezeki Capricorn berpotensi berasal dari hasil kerja keras yang sebelumnya belum memberikan hasil sesuai harapan. Dana yang sempat tertunda juga digambarkan memiliki peluang untuk cair pada waktu yang tepat. 

Bagi Capricorn yang selama ini menunggu pembayaran, bonus, keuntungan, atau hasil dari pekerjaan tertentu, kabar tersebut dapat memberikan sedikit kelonggaran dalam kondisi finansial.

Peluang tambahan juga diperkirakan mulai terbuka seiring berjalannya waktu. Capricorn yang tetap konsisten dan mampu mengelola kesempatan dengan baik berpotensi merasakan perubahan kondisi keuangan yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. 

Namun, tetap penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan sebelum menggunakan dana yang diperoleh.

2. Cancer

Cancer menjadi zodiak berikutnya yang disebut memiliki peluang menarik dalam urusan rezeki pada awal September 2026. 

Energi yang muncul dalam pembacaan tarot menggambarkan kesempatan finansial yang datang dari arah yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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