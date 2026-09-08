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Rabbany Wanadriani
Selasa, 8 September 2026 | 21.40 WIB

Bak Magnet Cuan, 5 Zodiak Wanita Ini Konon Bisa Membawa Kemakmuran bagi Suami

ilustrasi pasangan suami istri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan suami istri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda. Tidak hanya soal sifat, sejumlah astrologi juga menghubungkan zodiak tertentu dengan keberuntungan, kemakmuran, hingga kemampuan mengelola urusan finansial.

Karena itu, ada anggapan bahwa wanita yang lahir di bawah zodiak tertentu dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga ketika sudah menikah. Mereka dianggap mampu mendukung pasangan melalui cara mengelola keuangan, membangun relasi, maupun menciptakan suasana rumah yang nyaman.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak wanita yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan berpotensi membawa kemakmuran bagi suaminya. Berikut ulasannya.

1. Taurus

Wanita Taurus dikenal memiliki ketertarikan terhadap kenyamanan, kestabilan, dan kehidupan yang mapan. Dalam astrologi, karakter tersebut membuat mereka cenderung berhati-hati ketika berhadapan dengan persoalan keuangan.

Mereka dipercaya mampu membantu pasangan mempertimbangkan keputusan finansial secara lebih matang. Keinginan untuk membangun kehidupan yang stabil juga membuat Taurus sering memprioritaskan aset dan kebutuhan jangka panjang.

Dalam kehidupan rumah tangga, sifat tersebut dianggap dapat membantu menciptakan kondisi ekonomi yang bertumbuh secara perlahan tetapi konsisten.

2. Libra

Libra dikenal sebagai pribadi yang ramah, diplomatis, dan pandai menjaga keseimbangan. Kemampuan bersosialisasi menjadi salah satu kelebihan yang dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan.

Menurut astrologi, jaringan pertemanan dan koneksi yang luas dapat menjadi pintu datangnya peluang baru. Wanita Libra juga dianggap mampu membangun hubungan yang harmonis sehingga pasangan merasa lebih mudah berkembang.

Karakter tersebut membuat Libra kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran dalam kehidupan bersama pasangan.

3. Leo

Wanita Leo identik dengan rasa percaya diri, keberanian, dan semangat yang tinggi. Mereka biasanya memiliki dorongan kuat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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