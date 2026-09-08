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Lania Monica
Selasa, 8 September 2026 | 21.00 WIB

Bukan Tak Punya Potensi, 3 Shio Ini Disebut Sering Kalah oleh Rasa Malas

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Dalam astrologi Cina, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.

Selain membahas keberuntungan dan kepribadian, sejumlah ramalan juga menggambarkan beberapa shio sebagai sosok yang cenderung santai, gemar menunda pekerjaan, atau kurang bersemangat menghadapi tanggung jawab.

Kebiasaan terlalu santai dan enggan berusaha dipercaya dapat menjadi penghambat seseorang dalam mengejar peluang. Jika tidak dikendalikan, sikap tersebut bahkan dianggap bisa membuat seseorang tertinggal dan kesulitan mengembangkan potensi finansialnya.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut tiga shio yang disebut memiliki kecenderungan malas dan kurang bersemangat dalam berusaha.

1. Shio Babi

Shio Babi dalam ramalan ini digambarkan sebagai sosok yang cenderung tidak terlalu mengejar persaingan. Mereka disebut lebih nyaman menjalani kehidupan sederhana selama kebutuhan sehari-hari masih dapat terpenuhi.

Keinginan untuk hidup nyaman tersebut terkadang membuat mereka kurang terdorong untuk mengejar target yang lebih tinggi. Kebiasaan menghindari pekerjaan berat atau mencari alasan ketika menghadapi tanggung jawab juga dianggap sebagai salah satu kelemahannya.

Jika terus dipelihara, sifat terlalu nyaman dapat membuat pemilik shio Babi melewatkan berbagai kesempatan. Padahal, peluang untuk meningkatkan kehidupan tetap membutuhkan kemauan untuk bergerak dan mengambil tindakan.

2. Shio Kelinci

Dari luar, shio Kelinci dikenal memiliki penampilan yang rapi, sikap baik, serta mampu menjaga kesan positif di hadapan orang lain. Namun, menurut ramalan tersebut, mereka memiliki sisi lain yang berkaitan dengan rasa malas.

Ketika mendapatkan pekerjaan atau tanggung jawab tertentu, shio Kelinci disebut terkadang memilih menunda daripada langsung menyelesaikannya. Mereka juga dinilai pandai menemukan alasan untuk menghindari tugas yang dianggap merepotkan.

Sikap terlalu santai ini bisa membuat orang di sekitarnya kesulitan memahami cara mereka bekerja. Bila tidak diimbangi kedisiplinan, kebiasaan menunda dapat menghambat perkembangan karier maupun kesempatan memperoleh penghasilan lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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