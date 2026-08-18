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Rabbany Wanadriani
Selasa, 18 Agustus 2026 | 23.51 WIB

Tak Perlu Memaksa Diri, Begini 4 Strategi Jitu Mengatasi Rasa Malas

ilustrasi orang yang malas. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang malas. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com -- Rasa malas merupakan hal yang bisa dialami siapa saja. Dalam kondisi tertentu, seseorang mungkin kehilangan semangat untuk memulai pekerjaan, menunda tugas, atau memilih beristirahat meski masih memiliki banyak aktivitas yang harus diselesaikan.

Menunda pekerjaan sesekali sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Namun, jika kebiasaan tersebut terus berulang, berbagai tugas bisa menumpuk dan akhirnya membuat pekerjaan terasa semakin berat.

Rasa malas juga tidak selalu berarti seseorang tidak memiliki kemauan atau disiplin. Kondisi tersebut terkadang muncul karena jadwal yang terlalu padat, tujuan yang belum jelas, tekanan pikiran, hingga kelelahan fisik dan emosional.

Karena itu, mengubah kebiasaan tidak harus dilakukan secara drastis. Langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat membantu seseorang kembali membangun ritme produktif.

Dilansir dari English Jagran, berikut empat strategi yang dapat dicoba untuk mengurangi kebiasaan menunda dan menghadapi rasa malas.

1. Pecah Pekerjaan Menjadi Tugas Kecil

Pekerjaan yang besar sering kali terasa melelahkan bahkan sebelum dimulai. Salah satu cara mengatasinya adalah membagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana.

Daripada memikirkan seluruh tugas sekaligus, tentukan satu bagian yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Setelah bagian pertama selesai, lanjutkan ke tahap berikutnya.

Cara ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Setiap tugas kecil yang berhasil diselesaikan juga dapat memberikan rasa puas dan mendorong seseorang untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya.

2. Coba Aturan Lima Menit

Memulai pekerjaan sering menjadi tantangan terbesar. Karena itu, cobalah menggunakan aturan lima menit.

Caranya cukup sederhana. Tentukan satu pekerjaan yang ingin diselesaikan, kemudian berkomitmen untuk mengerjakannya hanya selama lima menit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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