Tak Perlu Dipaksa, 4 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Mengusir Rasa Malas

ilustrasi orang yang malas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Rasa malas merupakan hal yang bisa dialami siapa saja. Ada kalanya seseorang menunda pekerjaan karena kurang motivasi, merasa lelah, atau kesulitan menentukan langkah pertama.
Kebiasaan menunda pekerjaan yang dibiarkan terus-menerus bahkan dapat membuat seseorang semakin sulit memulai aktivitas. Namun, kondisi tersebut tidak selalu berarti seseorang memiliki disiplin yang rendah.
Rasa malas terkadang berkaitan dengan berbagai faktor, seperti pengelolaan waktu yang kurang baik, target yang belum jelas, stres, hingga kelelahan fisik dan mental. Dalam kondisi tertentu, hilangnya motivasi juga dapat berkaitan dengan persoalan kesehatan mental sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Karena itu, mengubah kebiasaan tidak harus dilakukan secara drastis. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat membantu membangun kembali produktivitas.
Dilansir dari English Jagran, terdapat empat strategi praktis yang dapat dicoba untuk menghadapi rasa malas dalam aktivitas sehari-hari.
Melihat pekerjaan sebagai satu tugas besar terkadang membuat seseorang merasa kewalahan sebelum benar-benar memulainya.
Salah satu cara mengatasinya adalah membagi pekerjaan tersebut menjadi beberapa bagian sederhana. Misalnya, daripada menargetkan menyelesaikan seluruh laporan sekaligus, mulailah dengan mengumpulkan data, membuat kerangka, lalu mengerjakan setiap bagian secara bertahap.
Cara ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Setiap tugas kecil yang berhasil diselesaikan juga dapat memberikan rasa puas sehingga muncul dorongan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
Memulai sering kali menjadi bagian paling sulit ketika seseorang sedang tidak bersemangat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, cobalah menerapkan aturan lima menit.
Caranya cukup sederhana. Pilih pekerjaan yang selama ini ditunda, kemudian berkomitmen mengerjakannya hanya selama lima menit.
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Jawa Pos
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