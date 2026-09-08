Peluang Finansial Makin Terang, 5 Shio Ini Disebut Bakal Hidup Makin Makmur

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan finansial yang stabil dan penuh kecukupan. Dalam astrologi Tionghoa, kondisi tersebut kerap dikaitkan dengan shio serta karakter yang dipercaya melekat pada seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Dalam berbagai ramalan, terdapat sejumlah shio yang dianggap mempunyai peluang lebih besar dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan. Mereka digambarkan memiliki kemampuan membaca kesempatan, beradaptasi dengan keadaan, hingga mengambil keputusan yang dapat mendukung kemapanan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi sehingga tidak dapat dijadikan jaminan mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut sedang berada dalam naungan keberuntungan finansial. Siapa saja?

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir cepat dan kemampuan menemukan ide yang berbeda. Dalam urusan bisnis, mereka dipercaya cukup peka melihat kesempatan yang terkadang luput dari perhatian orang lain.

Kegigihan juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Ketika menghadapi hambatan, pemilik shio ini cenderung mencari jalan alternatif daripada langsung menyerah.

Kemampuan beradaptasi membuat mereka dinilai mampu mengikuti perubahan tren dan kondisi pasar. Beberapa tahun kelahiran yang dikaitkan dengan Shio Tikus antara lain 1972 berelemen Air, 1996 berelemen Kayu, dan 2008 berelemen Tanah.

Namun, kemampuan menghasilkan uang perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Dalam ramalan ini, Shio Tikus disebut berpotensi mencapai kemapanan apabila mampu mengendalikan keputusan impulsif dan lebih berorientasi pada tujuan jangka panjang.

2. Shio Macan Keberanian merupakan karakter yang kuat pada Shio Macan. Mereka dipercaya mempunyai rasa percaya diri tinggi dan tidak mudah gentar ketika harus menghadapi situasi penuh risiko.