Punya Sifat Teduh dan Sabar, 7 Weton Ini Disebut Bakal Hidup Makmur Menurut Primbon

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan weton juga kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan kehidupan seseorang berdasarkan warisan kepercayaan leluhur.

Salah satu istilah yang dikenal dalam Primbon Jawa adalah Lakuning Bumi. Istilah tersebut menggambarkan watak yang dianalogikan seperti bumi, yakni sabar, rendah hati, mampu menjadi tempat bertumbuh, serta memberikan manfaat tanpa banyak menuntut balasan.

Orang yang dikaitkan dengan Lakuning Bumi dipercaya memiliki pembawaan tenang dan kuat menghadapi berbagai keadaan. Dalam tafsir tradisional, sifat tersebut juga dianggap dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih tenteram, termasuk dalam urusan rezeki dan hubungan sosial.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki karakter Lakuning Bumi. Berikut penjelasannya.

1. Senin Pahing Senin Pahing mempunyai neptu 13, yang berasal dari nilai Senin 4 dan Pahing 9. Dalam hitungan primbon, weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tahan menghadapi tekanan.

Pemiliknya cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka juga dikenal lebih banyak mengamati keadaan sebelum mengambil tindakan.

Sikap sabar dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit menjadi karakter yang paling menonjol. Layaknya tanah yang tetap kokoh meski terkena hujan dan panas, pemilik Senin Pahing dipercaya mampu melewati berbagai ujian dengan keteguhan hati.

Dalam tafsir primbon, ketulusan dan hubungan baik yang mereka bangun dengan orang lain juga dipercaya dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan.

2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14 dari kombinasi Rabu yang bernilai 7 dan Pon yang juga bernilai 7.